المغرب: تحطم طائرة خفيفة بالقرب من مدينة القصر الكبير

أفادت جريدة "هسبريس" المغربية، بتحطم طائرة صغيرة من نوع "Beechcraft A23 Musketeer"؛ إثر فشلها في الإقلاع واصطدامها بحواجز ترابية في منطقة "الدرابلة"، بالقرب من مدينة القصر الكبير.

وذكرت جريدة "هسبريس" - نقلا عن مصادر بالمنطقة - أنه لم يتم العثور على طاقم الطائرة المتحطمة أو أي شيء داخلها؛ مما يرجح استخدامها في أنشطة التهريب.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الأمن في مدينة القصر الكبير انتقلت إلى مكان الحادث مصحوبة بالكلاب المدربة، حيث تم تطويق مكان التحطم من أجل عمل التحريات اللازمة الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تلقى 16 مليونًا و240 ألفًا و404 أشخاص بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، حتى الآن، منهم 48 ألفًا، و91 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت، أن 20 ألفًا و697 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقى اللقاح 11 مليونًا و389 ألفًا، و655 شخصًا.

وكانت المغرب تسلمت قرابة 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.