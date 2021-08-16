الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال إرهابيين اثنين تسللا من الحدود السورية

حبس
حبس

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اعتقال إرهابيين اثنين تسللا من الحدود السورية.

 

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومريو نيوز" الإخبارية - إنه "بعملية استخباراتية نوعية أكدت محاولة إرهابيين اثنين اجتياز الساتر الحدودي مع سوريا عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي محافظة نينوى، تم نصب كمين محكم لهما، وتم القبض عليهما فور اجتيازهما للحدود".

 

وأضافت الخلية أنه "تبين أن الإرهابيين الاثنين من سكان محافظة صلاح الدين العراقية، وأثناء التحقيق اعترفا بوجود إرهابيين اثنين بانتظارهما في نينوى، فتم التوجه إليهما والقبض عليهما، وتبين أيضا أنهما من سكان قضاء حديثة بمحافظة الأنبار"، مؤكدة أنه تم تسليم جميع الإرهابيين إلى جهة المختصة.

 

وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أنها سجلت 7011 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 9379 شخصا للشفاء.

 

وأضافت في بيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 66 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة، بلغ عددهم 87423 حالة. 

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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