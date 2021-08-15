المجلس الأوروبى: من الضرورى استخلاص الدروس مما حدث فى أفغانستان

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مساء اليوم الأحد، أنه من الضروري استخلاص الدروس مما حدث في أفغانستان.

وأضاف شارل ميشيل في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه على اتصال وثيق بمفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بخصوص تطورات الأوضاع في أفغانستان، مشددا على أولوية الأمن الذي يحظى به مواطنو وموظفو الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي مارجريتيس شيناس، قد قال إن الأزمة التي تعانيها أفغانستان تظهر الحاجة إلى إصلاح سريع لقواعد الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف شيناس اليوم الأحد على موقع "تويتر": "إذا كان هناك شيء واحد أظهره الوضع في أفغانستان، فهو أن الوقت ينفد أمام تبني الإصلاح الكامل لقواعد الهجرة واللجوء في أوروبا التي نحتاجها".

وتشعر العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن التطورات في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى عودة أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا عامي 2015 و2016 عندما أدى وصول أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط إلى إنهاك أنظمة الأمن والرعاية الاجتماعية وزيادة شعبية الجماعات اليمينية المتطرفة.

وتصاعد الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان وسيطرتها على المدن الرئيسية في البلاد، وجميع المعابر الحدودية في البلاد، فضلا عن دخلوها العاصمة كابل والسيطرة على القصر الرئاسي.

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني بلاده اليوم، وفق ما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

وبعد إعلان مغادرة الرئيس غني البلاد، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

وكان رحيل غني عن السلطة من المطالب الرئيسية لحركة طالبان خلال محادثات السلام مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.

وفي أسبوع ونيف، سيطرت حركة طالبان على جزء كبير من البلاد وتؤكد أنها تريد "انتقالا سلميا" للسلطة في الأيام المقبلة بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة.

وأعلن قيادي في الحركة، أن عناصر طالبان دخلت كابول بكل هدوء، مشيرًا إلى تسلم الحركة رسميًا إدارة العاصمة خلال ساعات، بعد فرار قوات أمن العاصمة.