الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى (صور)

افتتاح مهرجان القلعة
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

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افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء


جاء ذلك حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والبالية، بالإنابة عن الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا الذي اعتذر لظروف صحية، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأعضاء مجلس النواب.

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افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وقالت وزير الثقافة إن مصر أكدت على مر التاريخ أنها مهد الحضارة، ففي ربوعها نبتت ألوان الفنون والثقافة والعلوم، وعلى ضفاف نهرها الخالد ولد التاريخ، وعلى خطى الأجداد يستكمل الأحفاد مسيرة التفرد والتميز ويجمعون الثقافة والفنون بعراقة الماضي.

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افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وأضافت أنه منذ مئات السنين مثلت قلعة صلاح الدين مصدرًا لأمن الوطن، وجاء مهرجان قلعة صلاح الدين ليحمي الذوق العام وليضئ الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، ويجسد عددًا من الأهداف التنويرية لوزارة الثقافة والتي تتمثل في تقديم ألوان الفنون الجادة والراقية اليى تختص بها الأوبرا للجمهور خارج أسوارها.

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افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

من جانبه، حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على حضور حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، معربًا عن سعادته بانطلاقه مرة أخرى بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذا الحدث يؤكد على التعاون المثمر مع وزارة الثقافة لتقديم الخدمات والأنشطة الإبداعية في المواقع الأثرية لإبراز الوجه الحضاري لمصر، مما يعمل على جذب اهتمام المواطن إلى الفن والإبداع وتراثه الحضاري ويساهم في الارتقاء بالوعي السياحي والأثري والثقافي لدى المواطنين، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والثقافية. 

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افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكرمت وزيرة الثقافة 11 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وآخرين شاركوا في تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية، وهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافي، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الإعلامي أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشنؤن رئاسة الهيئة وتسلمها عنه نجله محمد، المهندس محمد الغرباوي، اسم المهندس مؤنس العطوى وتسلمتها أرملته السيدة سحر حسين، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد وتسلمها ابن شقيقته أحمد حمدى.

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افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
محافظ القاهرة المواقع الأثرية وزير السياحة مهرجان قلعة وزير السياحة والآثار اللواء خالد عبد العال السياحة والآثار الدكتور خالد العناني إجراءات احترازية خالد عبد العال الدكتورة ايناس عبد الدايم قطاعات وزارة الثقافة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا رئيس البيت الفني الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خالد العناني وزير السياحة والآثار مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين

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