الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«يوسف»: الدولة تستهدف إنهاء المنازعات المالية بين الجهات الحكومية والشركات

قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

قال الدكتور صلاح يوسف  الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تستهدف إنهاء المنازعات في شركاتها التابعة في إطار تنمية مناخ الاستثمار.

 

 وأضاف "يوسف"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة تستهدف تنفيذ خطة تطوير شامل في شركات قطاع الأعمال العام المملوكة لها، في إطار تنمية الاستثمارات في هذه الشركات.

 

 وأوضح يوسف أن الدولة حريصة على إنهاء التشابكات المالية والمنازعات بين الجهات الحكومية والشركات في إطار العمل على تنمية الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن الاقتصاد المحلي بات أحد العوامل الهامة للدولة في تحقيق نمو يرضي المواطن، خاصة أن هذا النمو الذي تحققه الدولة في الاقتصاد المحلي أًصبح يتم توجيهه نحو حياة كريمة للفئات البسيطة ومحدودي الدخل.

 

وأعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تشكيل لجنة مشتركة مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، لتسلم قطعة الأرض الخاصة بالحديد والصلب للمناجم.

 

وأكدت الشركة في بيان لبورصة، الأحد، أنه بتشكيل اللجنة انتهت إجراءات استلام قطعة الأراض الخاصة بالحديد واللصب للمناجم وأصبحت ضمن أصول الشركة.

 

وكانت "كيما" أعلنت في وقت سابق اليوم، توقيع عقد اتفاق تسوية النزاع مع شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حول قطعة الأرض المملوكة للشركة (كيما) بمنطقة عمارات الحديد والصلب المصرية بأسوان.

 

يشار إلى أن شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حققت مبيعات بقيمة 23.33 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو الماضي.

 

فيما حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 1.01 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 42.915 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 

وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 825.44 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 165.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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