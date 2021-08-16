لماذا رفضت مريم فخر الدين تشبيهها بصباح.. مستحيل أتجوز شاب فى عمر أولادى

تعد الفنانة مريم فخر الدين واحدة من أكثر النجمات جدلًا خلال مشوارها الفني، فهي صاحبة تصريحات صعبة ضد زملائها سواء من جيلها أو من أجيال مختلفة، ورغم عملها مع الشحرورة صباح في فيلم "الأيدي الناعمة" إلا أن صباح لم تسلم من انتقادات مريم فخر الدين، والتي هاجمت صباح خلال برنامج ساعة صفا مع الفنانة صفاء أبو السعود، وقالت مستحيل أن يكون هناك أي شبه فيما بيننا.

في أحد اللقاءات التلفزيونية خلال برنامج ساعة صفا هاجمت مريم فخر الدين صباح وقالت :"أنا لا أحب أن يشبهني أحد بصباح فأنا لم ولن أكون مثلها، فهي تريد كل شيء ولا تعترف بسنها ولا بأنها قد تجاوزت الثمانين من عمرها، فأنا لا يمكن أن أجري عمليات تجميل في الوجه ولن أفعل ما يفعله الأخرون واشد وجهي، أنا أعترف بتقدم العمر، بينما هي تتزوج بعد الثمانين، فأنا أرضى بما قسمه الله لي وما فرضه على شكلى، فقد كنت جميلة وانا صغيرة وأصبحت عجوزة قدمت خلال مشواري الفني 240 عمل فني، وأصلح في هذا السن أن اؤدي دور الأم والجدة، حديثي هذا لا يعني الغيرة على الإطلاق من صباح فأنا عملت معها أكثر من مرة في أعمال فنية لكننا مختلفتان جدًا، ولست كما يقول البعض أرفض عمليات التجميل لأنني غير قادرة على تكاليفها هذا الكلام غير صحيح أنا أملك ما يمكنني من إجراء عمليات تجميل لكنني لن أعدل على خلق الله، أنا حينما وصلت لـ36 عامًا أصبح لدي حفيدة في ذلك الوقت، وهنا قررت التوقف عن لعب أدوار الأنوثة والاكتفاء بأدوار الأم والزوجة".

لم تتوقف مريم فخر الدين عند هذه الكلمات وإنما استمرت في انتقاد صباح قائلة "أنا لا أفكر في أمور الزواج والحب فانا وصلت لسن لا يصح معه أن أفكر في مثل تلك الأمور لا يعنيني أن صباح تحب شخص أو حتى خمسين، هي لا تريد مرعاة سنها، لكنني تربيت في عائلة ذات عادات وتقاليد محافظة أقنعت سعاد حسني وشادية أن أؤدي دور أمهم رغم أن الفارق العمري ليس شاسع، عيب صباح أنها تخلت عن أسرتها وأبنائها وأصبحت الفنانة فقط التي تبحث عن الزواج والأزياء غير الطبيعية، فهي تحب تعدد الأزواج وتسعد بوجود الرجال والشباب في حياتها وهذه أمور لا يمكن أن أفعلها".