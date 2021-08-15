مصدر بالتعليم يكشف موعد نتيجة الثانوية العامة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بنسبة كبيرة سيعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021 مساء غدٍ الإثنين، قبل المؤتمر الصحفي المقرر عقده ظهر الثلاثاء.

وشدد المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور»، على أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سيقوم بإبلاغهم وتهنئتهم مساء غد الإثنين، قبل اعتماد النتيجة رسميًا.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثًا مباشرًا لمؤتمر يوم الثلاثاء ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 للعام الدراسي٢٠٢٠-٢٠٢١.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ سينقل عبر التليفزيون المصري والبث المباشر على صفحة الوزارة ويوتيوب.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى: «وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات».