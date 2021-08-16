«يأس واكتئاب».. كيف عانى الفنان يحيى شاهين في حياته مع زوجته؟

عاش الفنان يحيى شاهين مأساة كبيرة تسببت فيها امرأة، وشعر خلالها بأذى نفسي كبير من أدخله في حالة من اليأس والإحباط بل والاكتئاب.

تزوج الفنان يحيى شاهين عام 1959 من سيدة مجرية كان لديها طفلان، وبعد أن أنجب منها ابنتين، قررت الانفصال بعد ست سنوات من الزواج لاختلاف طباعهما وطريقة حياتهما.

طليقة الفنان المصري أخذت ابنتيه وسافرت بهما إلى المجر، فأصيب بإحباط شديد وعاش في عزلة كبيرة لمدة عامين، ثم طلب من أقاربه أن يجدوا له عروسًا أخرى تناسبه وتتفهم طبيعة عمله كفنان، وبالفعل وقع الاختيار على السيدة مشيرة عبد المنعم. حسب مجلة "الشبكة" اللبنانية.

و تزوج الفنان يحيى شاهين تزوج بعد فترة خطبة قصيرة وعقد القران في حفل عائلي من الأقارب والأصدقاء، وأهدى العروس "خاتم سوليتير"، وأنجبا ابنة وحيدة تُدعى داليا وكان في سن كبير، وعاشا سعداء للغاية حتى وفاته في 18 مارس عام 1994.

- رؤية تنذر بقرب الوفاة

قبل رحيل الفنان يحيى شاهين بيوم واحد شاهد رؤيا من شخص لم يعرفه ولم يتحدث إليه من قبل، وذلك كما روى صديقه الصحفي عبد المنعم بسيوني.

كان الفنان الراحل عائدًا لتوه من الإسكندرية بعد إجازة قصيرة رفقة زوجته وابنته، وطلب لقاء بسيوني على الفور، وحينما جاء تحدث إليه باشتياق ودفء ملحوظ واستمرت الجلسة بينهما لساعات طويلة حتى قطعها رين الهاتف.

وكان المتصل هو الدكتور إبراهيم بسيوني، الأستاذ بجامعة طنطا. ولم يكن يعرفه من قبل، لكنه تحدث معه بعض الوقت، وحين أنهى المُكالَمَة ظل واجمًا لفترة قائلًا: "أمر غريب، فهذا الرجل شقيق أمين بسيوني، وهو من عائلة طيبة وقد رأى لي رؤيا غريبة، أبلغني بها بعد أن حصل على رقم تليفوني من شقيقه، فإنه يقول أنه رأى زِحامًا في الطريق حول شخص والناس يقولون هذا هو سيدنا سليمان، ولما اقترب الرجل في الرؤيا من الزِحام لكي يرى سيدنا سليمان وجدني أنا، وجد الزحام حول يحيى شاهين".

و توفى الفنان يحيى شاهين في اليوم التالي وتحديدًا يوم الجمعة 18 مارس عام 1994.