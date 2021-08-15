وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات

عرضت إسرائيل على تركيا، اليوم الأحد، المساعدة في مواجهة الفيضانات العنيفة التي تواجهها الأخيرة، والتي راح ضحيتها العشرات.

تفاصيل عرض إسرائيل لـ تركيا

وقدمت إسرائيل عرضًا إلى الملحق العسكري التركي في إسرائيل، بإمكانية إرسال وحدة إغاثة من قيادة الجبهة الداخلية إلى المناطق التركية للمساعدة في مواجهة الفيضانات العنيفة.

وخاطب بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، الملحق العسكري التركي، وكذلك وزارة الدفاع التركية، مرسلًا إليهم عرض المساعدة، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

فيضانات عنيفة في تركيا

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات والسيول إلى 59 شخصًا، بالإضافة لاستمرار علاج 8 مصابين.

وتشهد تركيا فيضانات عنيفة في 3 ولايات غرب البحر الأسود، أدت إلى خسائر بشرية، وكذلك خسائر مادية ضخمة.

مساعدة إسرائيل إلى تركيا

وأرسلت إسرائيل، في أوائل شهر أغسطس الجاري، طائرتين إلى تركيا، للمساعدة في إخماد الحرائق الهائلة التي نشبت هناك.



واندلعت حرائق هائلة داخل عدة مناطق داخل الغابات في تركيا، ما أسفر عن خسائر ضخمة.

وأكدت تركيا أن 7320 مزارعًا فقدوا أراضيهم داخل 22 مقاطعة، بالإضافة إلى فقد سكان 172 قرية للموارد الزراعية بشكل كامل.