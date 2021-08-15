تفاصيل وفاة شاب في مياه ترعة الملأ بالحوامدية

شهد مركز الحوامدية بالجيزة، الأحد، حادث أليم حيث لقى شاب مصرعه غرقًا في مياه ترعة الملأ.

تلقى الرائد أحمد عصام عبدالباقي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص بمياه ترعة الملأ بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام "حسن و" طالب في العقد الثاني من عمره بالسباحة هرباً من حرارة الجو جرفته المياه لعدم إجادته السباحة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وجري نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.