الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يسجل حالتى وفاة و20 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في اليمن
كورونا في اليمن

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الأحد، عن تسجيل  حالتي وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، مقابل 17 إصابة و4 وفيات أمس.

وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا التابعة للحكومة الشرعية، في بيانها، إن الإصابات الجديدة توزعت في محافظات مأرب وحضرموت وتعز وسقطرى.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي الوفاة في مدينة حضرموت جنوب شرقي البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة إلى 7293، توفي منها 1403 حالات وتعافى 4501. 

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

اليمن فيروس كورونا حالات وفاة اصابات جديدة لجنة الطواريء الحكومية لمواجهة كورونا

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وائل لطفي

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