الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تبدأ بعد 45 يوماً.. تفاصيل استعدادات «الصحة» للموجة الرابعة من كورونا

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توقعت أن تبدأ الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا نهاية شهر سبتمبر المقبل.


وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن زايد بناءً على تلك التوقعات المبنية على إحصائيات لارتفاع نسبة المصابين في ذلك الوقت من كل عام منذ بدء جائحة فيروس كورونا اجتمعت مع مديري المستشفيات التي تم تخصيصها لتكون مستشفيات عزل وأصبحت الآن تستقبل كافة المواطنين بعد انكسار الموجة الثالثة لتشدد عليهم الاستعداد لبدء الموجة الرابعة وتجهيز المستشفيات ورصد النواقص لتوفيرها قبل بدء شهر سبتمبر.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم توفير الأدوية المستخدمة في برتوكولات العلاج التي وضعتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لكافة المواطنين سواء الذين يعانون من حالات عادية وحتى الذين يعانون من حالات صعبة ويلزم توجههم إلى المستشفيات، لافتا إلى أنها شددت على توفير الأكسجين والمستلزمات الطبية الأخرى بالمستشفيات والحرص على توفيرها أول بأول.

وأكد المصدر أن الارتفاع الذي تشهد البلاد هذه الفترة في إصابات فيروس كورونا بعد أن كنا نرصد انخفاضا ملحوظا في الإصابات والوفيات يرجع إلى تهاون المواطنين في اتباع الإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة والسكان ومنها ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. 
وأوضح المصدر أن وزارة الصحة والسكان تسعى لتوفير اللقاحات لأكبر عدد من المواطنين بنهاية شهر أغسطس الجاري وذلك للحد من الأعراض المصاحبة للفيروس والتي قد تتسبب في بعض الحالات إلى الموت وفي حالات أخرى إلى تلف في بعض أجزاء الجسم.
وشدد على ضرورة أن يقوم المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاحات حتى لا يحدث مضاعفات للحالات إذا تمت الإصابة، مؤكدا أن اللقاح في بعض الحالات يقي من الإصابة تماما بالفيروس، وأن اتجاه القادة السياسية لتصنيع اللقاح وتوفير مخزون كبير منه سيوفر الكثير من اللقاحات الآمنة والفعالة للمواطنين.

وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد فيروس كورونا الموجة الرابعة لكورونا المستشفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات

التحقيقات جارية.. تفاصيل سقوط طائرة إسرائيلية في سوريا

10 طائرات إسرائيلية للإطفاء.. اندلاع حرائق هائلة فى جبال القدس (فيديو)