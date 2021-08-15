تبدأ بعد 45 يوماً.. تفاصيل استعدادات «الصحة» للموجة الرابعة من كورونا

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توقعت أن تبدأ الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا نهاية شهر سبتمبر المقبل.



وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن زايد بناءً على تلك التوقعات المبنية على إحصائيات لارتفاع نسبة المصابين في ذلك الوقت من كل عام منذ بدء جائحة فيروس كورونا اجتمعت مع مديري المستشفيات التي تم تخصيصها لتكون مستشفيات عزل وأصبحت الآن تستقبل كافة المواطنين بعد انكسار الموجة الثالثة لتشدد عليهم الاستعداد لبدء الموجة الرابعة وتجهيز المستشفيات ورصد النواقص لتوفيرها قبل بدء شهر سبتمبر.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم توفير الأدوية المستخدمة في برتوكولات العلاج التي وضعتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لكافة المواطنين سواء الذين يعانون من حالات عادية وحتى الذين يعانون من حالات صعبة ويلزم توجههم إلى المستشفيات، لافتا إلى أنها شددت على توفير الأكسجين والمستلزمات الطبية الأخرى بالمستشفيات والحرص على توفيرها أول بأول.

وأكد المصدر أن الارتفاع الذي تشهد البلاد هذه الفترة في إصابات فيروس كورونا بعد أن كنا نرصد انخفاضا ملحوظا في الإصابات والوفيات يرجع إلى تهاون المواطنين في اتباع الإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة والسكان ومنها ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة والسكان تسعى لتوفير اللقاحات لأكبر عدد من المواطنين بنهاية شهر أغسطس الجاري وذلك للحد من الأعراض المصاحبة للفيروس والتي قد تتسبب في بعض الحالات إلى الموت وفي حالات أخرى إلى تلف في بعض أجزاء الجسم.

وشدد على ضرورة أن يقوم المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاحات حتى لا يحدث مضاعفات للحالات إذا تمت الإصابة، مؤكدا أن اللقاح في بعض الحالات يقي من الإصابة تماما بالفيروس، وأن اتجاه القادة السياسية لتصنيع اللقاح وتوفير مخزون كبير منه سيوفر الكثير من اللقاحات الآمنة والفعالة للمواطنين.