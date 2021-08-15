كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة تستقبل الأمين العام لمجلس كنائس مصر

استقبلت كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي مع الأمناء المشاركين الدكتور القمص بيشوى حلمي عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأب بولس جرس عن الكنيسة الكاثوليكية، والقس يشوع عن الكنيسة الأسقفية، وقد تضمن هذا اللقاء وضع خطة عمل مستقبلية للفترة المقبلة بعد أن توقفت أنشطة المجلس بسبب جائحة كورونا.

والجدير بالذكر أن الأب بولس جرس كان الأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر.

من جهة أخرى، قامت مجموعة الكشافين بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة الاجتماع الأول بعد فترة توقف دامت لمدة عام بسبب الإجراءات الاحترازية، وقد كان اليوم تحت قيادة كل من الجوال روجيه جورج قائد الكشافين والجوال جوليانو جوزيف والجوال شريف يوسف والجوال شادي عماد، وتخلل فقرات اللقاء فقرات العاب كشفية واجتماعات مراجعة القواعد الكشفية ثم القداس.

وعلى صعيد أخر قامت كنيسة الملاك ميخائيل بتأسيس مؤتمر روحي للمخدومين والأسر حيث تضمن هذا المؤتمر العديد من الفقرات ومنها : فقرات روحية ، فقرات ترفيهية، أعمال يدوية وألعاب وأنشطة، وكان ذلك بالتعاون مع الخدام وحضرت الأب باسكوالي وكان عقد ذلك المؤتمر في نادي الديلاسال واستمر ذلك المؤتمر أربعة أيام وقام المخدومين بإعطاء هذا المؤتمر تقييم عال، وقدم نادي الديلاسال تعاون بشكل كبير من أجل نجاح هذا المؤتمر.

وأخيرًا اجتمع شباب المرحلة الثانوية بالكنيسة الكاثوليكية وشرح الاخ محسن درسًا عن الغفران والتسامح بين البشر، وقد استخدم أمثلة من الكتاب المقدس، وكان هذا اللقاء بهدف التسامح ثم أنهى اللقاء بكلمة مفيدة فى حياتهم وكيف يستخدمون كلمة التسامح فى الحياة، بينما أقيمت كذلك فعاليات اجتماع العليا للشباب، وكان ذلك في مركز الأنبا أسطفانوس بحدائق القبة الساعة 6 وكانت المحاضرة تحت عنوان "إدارة الوقت"، والجدير بالذكر أن المحاضر كان الأستاذ أنطون ألبير.