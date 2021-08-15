غلق باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس مساء اليوم

يغلق باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس، مساء اليوم، بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط موحد للتحويل بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، من أول يوليو الماضي، ولمدة شهر ونصف.

وتبينت كل مديرية على حدة فى طلبات التحويل من قبل الإدارات التعليمية من خلال لجان يتم تشكيلها برئاسة مديرى الإدارات التعليمية، فيما تراعي اللجنة المشكلة ضوابط التحويلات منها سن الطالب المتقدم للتحويل، وأيضا الكثافات الطلابية فى المدارس والنسبة المخصصة للسطلة المختصة لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا موحدا للتحويل الإلكتروني بين المدارس الحكومية بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، من أول يوليو الماضي، ولمدة شهر ونصف، ويمكن لأولياء الأمور الراغبين في التحويل للمدارس الدخول عبر الرابط الموحد التالي:

https://etransferstud.emis.gov.eg/

وتستثنى بعض المحافظات من هذا الرابط، كمحافظتي الجيزة والقاهرة، على أن تتم التحويلات الخاصة بهما من خلال رابط المديرية لكل محافظة، الراغبين فى التحويل من أبناء محافظة القاهرة عبر الرابط التالي:

https://www.cairogovresults.com/Transfers/Index

الراغبين فى التحويل من أبناء محافظة الجيزة عبر الرابط التالي:

https://www.giza-edu.com/Tran.html

وشددت الوزارة أنه غير مسموح بالتحويل لأكثر من إدارة في نفس المحافظة، وسيتم إعلان نتيجة التنسيق الأول للتحويلات على أخر أغسطس أو أول سبتمبر.

جدير بالذكر، أن التحويل يشمل من خاص عربي لحكومه عربي ومن خاص لغات الى تجريبي لغات ومتميز أو إلى المدارس الحكومه عربي، لكن التحويل الى الخاص أو من خارج مصر (عائدين من الخارج) إلى مصر، يتم ورقيا من خلال الإدارات التعليمية والمدارس المعنية ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني، ويكون التحويل من محافظة لمحافظة إلكتروني، عبر الرابط الخاص بالمحافظة المقرر التحويل إليها.