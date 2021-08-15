غرق شاب بشاطئ هدير فى العجمى

لقي شاب مصرعه غرقًا، صباح اليوم، في مياه شاطئ هدير بالبيطاش في العجمي غرب الإسكندرية، وجار البحث عن جثمانه.



وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن الشاب نور الدين أحمد، يبلغ من العمر 20 سنة، وغرق صباح اليوم بشاطئ هدير العجمي البيطاش شارع 8 غرب الإسكندرية.



وناشد المالحي جميع غواصين الخير بمحافظة الإسكندرية، خاصة غواصين العجمي، بسرعة الوصول إلى منطقة الغرق للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

كما أكد «المالحي» أن أكثر حالات الغرق تكون في غير مواعيد تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ قبل السابعة صباحًا أو بعد السابعة مساءً، مناشدًا المواطنين بعدم نزول البحر في غير المواعيد المحددة للسباحة، مع اتباع تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ.

وطالب جميع المواطنين، خاصة ضيوف وأهالي الإسكندرية، بتوخي الحذر عند نزول البحر المفتوح مثل شواطئ العجمي والساحل الشمالي، في أيام ارتفاع الأمواج.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، الأسبوع الماضي، جثمانين لشابين أحدهما غرق بشاطئ سلفر بيتش بالكيلو 21 بنطاق حي العجمي، وآخر بشاطئ الزراعيين بمنطقة النخيل غرب الإسكندرية.