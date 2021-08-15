الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق شاب بشاطئ هدير فى العجمى

غريق شاطئ هدير بالبيطاش
غريق شاطئ هدير بالبيطاش

لقي شاب مصرعه غرقًا، صباح اليوم، في مياه شاطئ هدير بالبيطاش في العجمي غرب الإسكندرية، وجار البحث عن جثمانه.
 

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن الشاب نور الدين أحمد، يبلغ من العمر  20 سنة، وغرق صباح اليوم بشاطئ هدير العجمي البيطاش شارع 8 غرب الإسكندرية.
 

وناشد المالحي جميع غواصين الخير بمحافظة الإسكندرية، خاصة غواصين العجمي، بسرعة الوصول إلى منطقة الغرق للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

كما أكد «المالحي» أن أكثر حالات الغرق تكون في غير مواعيد تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ قبل السابعة صباحًا أو بعد السابعة مساءً، مناشدًا المواطنين بعدم نزول البحر في غير المواعيد المحددة للسباحة، مع اتباع تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ.

وطالب جميع المواطنين، خاصة ضيوف وأهالي الإسكندرية، بتوخي الحذر عند نزول البحر المفتوح مثل شواطئ العجمي والساحل الشمالي، في أيام ارتفاع الأمواج. 

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، الأسبوع الماضي، جثمانين لشابين أحدهما غرق بشاطئ سلفر بيتش بالكيلو 21 بنطاق حي العجمي، وآخر بشاطئ الزراعيين بمنطقة النخيل غرب الإسكندرية.

شاطئ هدير الإسكندرية غواصين الخير الغرق الشاب المفقود حالات الغرق البحر المفتوح

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

نتيجة الثانوية العامة 2021.. «الإحصاء» تسلم النتيجة لوزير التعليم تمهيدًا لاعتمادها الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

التحقيقات جارية.. تفاصيل سقوط طائرة إسرائيلية في سوريا

10 طائرات إسرائيلية للإطفاء.. اندلاع حرائق هائلة فى جبال القدس (فيديو)

نائب محافظ القدس: إسرائيل تواصل التهجير القسرى للمقدسيين