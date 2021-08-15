مصر تشارك في اجتماع تدوير المخلفات الإلكترونية

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع فريق المقررين للمسألة 7 للجنة الدراسات 5 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد 19 أغسطس عبر الإنترنت.

ويجتمع الخبراء أعضاء فريق المقررين بشكل دوري في الفترات بين اجتماعات لجنة الدراسات 5 لمناقشة برنامج العمل وإصدار وثائق أساسية جديدة متعلقة بالمسألة 7 بشأن "المخلفات الإلكترونية واقتصاد التدوير والإدارة المستدامة لسلاسل التوريد".

وتهدف المسالة 7 إلى معالجة تحدي المخلفات الإلكترونية من خلال تحديد المتطلبات البيئية للتكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك إنترنت الأشياء ومعدات المستخدم النهائي والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو التركيبات، بناءً على مبادئ اقتصاد التدوير وتحسين إدارة سلاسل التوريد.

وتتماشى المسألة أيضًا مع الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة، الهدف 12.5 بشأن "الحد بشكل كبير من توليد النفايات من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام بحلول عام 2030".