وكيل «صحة السويس» يتابع سير العمل في مركز لقاح المسافرين بالحجر الصحي

زار الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، اليوم، مركز لقاح المسافرين بالحجر الصحي في السويس وهو المكان المخصص، والمعتمد لإعطاء اللقاح للمسافرين وإصدار الشهادات الموثقة للسفر خارج جمهورية مصر العربية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالسويس، خلال الزيارة سير العمل بمركز وتوافر الأمصال والفرق الطبية للتسهيل على المواطنين.

وكيل «صحة السويس

وكان الدكتور عماد عرابي، مدير الحجر الصحي، في استقبال زيارة وكيل وزارة الصحة، والذي أكد على سرعة انهاء الاجراءات للمسافرين وإصدار الشهادات فى اقرب وقت دون روتين والعمل على توفير سبل الراحة للمسافرين وإنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن، كما على الالتزام بمواعيد العمل من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً.

وقال "الحفناوي"، إن الدولة حريصة على تطعيم الفئات المختلفة وايضاً المسافرين وتوفير اللقاح فى كافة المراكز الطبية المتخصصة وايضاً الحجر الصحي للمسافرين تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وكيل «صحة السويس

وفي سياق آخر تفقد وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم، قسم طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام، وتابع خلال الزيارة جميع الإجراءات التى تقدم للمرضى و أكد على تسهيل وتنظيم القسم لتقديم الخدمة الطبية فى يسر وسهولة.

وراجع وجود كافة الأدوية والمستلزمات، ونظافة المكان، وتنظيم الدخول للحالات وأكد على تنفيذ البروتوكول الخاص بفيروس كورونا المستجد الخاص بكل حالة على حدة، وشدد مدير صحة السويس على الاطباء والتمريض، الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الرابعه من فيروس كورونا المستجد.

وكيل «صحة السويس

واكد على ضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وضرورة غسيل اليدين باستمرار، ولبس الكمامة، وتجنب الأماكن المزدحمة، ومراعاة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وذلك جانباً الى جنب مع اخذ اللقاح والتسجيل بموقع الوزارة، خاصة لكبار السن والفريق الطبى وأصحاب الأمراض المزمنة التقليل من تأثير الفيروس إذا حدث إصابة .

وكيل �صحة السويس