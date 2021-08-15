الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة مدرس بنزيف في المخ صدمته سيارة بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب مُدرس بنزيف داخلي بالمخ ، بعدما صدمته سيارة ملاكي من الخلف أثناء استقلاله دراجته الهوائية أمام قرية "تفهنا الأشراف" على طريق " ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية.

و تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول عبد الغفار محمد عبدالغفار، 45 سنة، مدرس ، ومقيم قرية "ميت الفرماوي " دائرة المركز مصابا بنزيف داخلي بالمخ إدعاء حادث طريق.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال شقيقه السيد محمد عبدالغفار، 50 سنة، بالمعاش ، ومقيم بذات القرية، وأوضح أنه حال استقلال شقيقه دراجته الهوائية على طريق ( ميت غمر -الزقازيق ) وأمام قرية " تفهنا الأشراف " دائرة المركز اصطدمت به سيارة  قيادة المدعو  “ع. ص.  س. أ “ 25 سنة، مهندس ، ومقيم قرية " سنتماي" بدائرة المركز، من الخلف حال تخطيه لإحدى السيارات - مما أدى إلى حدوث إصابته ، ولم يتهم أحدًا  بالتسبب في ذلك، بسؤال قائد السيارة أيد مضمون الفحص دون قصد منه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021- 16654 جنح مركز ميت غمر ، وجاري العرض على النيابة العامة.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال. 

الدقهلية اصابة مدرس تصادم ميت غمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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