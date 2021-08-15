جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟.. أطباء يوضحون توجه مصر في التلقيح ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية منذ أيام أن هناك بعض الفئات بحاجة لجرعة ثالثة من لقاح كورونا وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية بسبب سرعة تحور فيروس كورونا وظهور العديد من السلالات وآخرها متحور دلتا ودلتا بلس والذي يعد الأخطر والأشد فتكاً من متحورات كورونا؛ وتأثيره الشديد على الشباب والأطفال؛ لذا أوصت منظمة الصحة وجميع الحكومات بضرورة الحصول على جرعة تنشيطية بعد ٩ أشهر من الحصول على الجرعة الثانية خاصة لمن هم فوق الـ ٥٥ عاماً ويعانون من بعض الأمراض المزمنة.

وذكرت منظمة الصحة أن مستويات الأجسام المضادة ضد متغير دلتا في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا والذين يتلقون جرعة ثالثة من اللقاح هي أكبر بخمسة أضعاف من الجرعة الثانية؛ لذا يستوجب الحصول على الجرعة الثالثة.

أستاذ مناعة: بعض الفئات تحتاج لجرعة ثالثة لتقوية المناعة

وفي هذا الشأن تقول دكتورة نهلة عبد الوهاب أستاذ المناعة والفيروسات بجامعة القاهرة؛ أنه منذ اللحظة الأولى لتصنيع واكتشاف لقاحات كورونا وأعلنت الشركات العالمية أن مدة فاعلية اللقاح لا تتجاوز الـ٩ أشهر لذا تحتاج بعض الفئات لجرعة ثالثة لتقوية المناعة وتعزيز فاعلية الجرعتين السابقين؛ مشيرة إلى أن ذلك لا يعني عدم جدوى الجرعة الأولى أو الثانية بالنسبة لمن تناولها ولكنها معززة ومنشطة لهم أو بمعنى آخر هي تكميلية لهم.

وتابعت عبد الوهاب في لـ"الدستور" أن الجرعة الثالثة قد تكون لقاح جونسون للفئات التي حددتها منظمة الصحة العالمية خاصة وأنه بيكون جرعة واحدة؛ مؤكدة أن احتمالات الإصابة بعد الجرعة الثالثة قائمة وتختلف الأعراض المصاحبة طبقاً للسن وقوة المناعة؛ فهناك من يعاني أعراض شديدة وأخرون أعراض خفيفة.

ولفتت أستاذ المناعة والفيروسات بجامعة القاهرة، إلى ضرورة الحصول على الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها حتى الآن؛ خاصة وأن عدد من حصل على اللقاح حتى الآن وفق بيانات وزارة الصحة المصرية اقترب من 6 ملايين مواطن، متوقعة زيادة عدد الحاصلين على اللقاح الفترة المقبلة للاعتماد على الإنتاج المحلي؛ وهو عدد قليل مقارنة بدول أخرى تجاوز حجم تطعيم سكانها ٥٠٪؜ من عدد السكان؛ داعية جميع المواطنين بالتسجيل بموقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح.

عقبة: مصر تستهدف التوسع الأفقي في التلقيح

في سياق مختلف أكد دكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بطب عين شمس؛ أن إقرار جرعة ثالثة من لقاح كورونا بمصر جرعة تنشيطية لم يتم حتى الآن، حيث إنهم يستهدفون التوسع الأفقي أكثر، بحيث يتم تطعيم أكبر قدر من المواطنين؛ موضحاً أنه في حال تطبيق مصر هذه التجربة سيكون في نطاق التجربة الإكلينيكية التي شاركت فيها مصر.

وكانت شركة فايزر أعلنت الأسبوع الماضي، أنها لاحظت تراجعا في المناعة التي يمنحها اللقاح، مشيرة إلى أنها تكثف جهودها في شأن الجرعة الثالثة .

وقال لـ"الدستور" أن إطلاق جرعة ثالثة من لقاح كورونا سيكون بشروط معينة ولفئات معينة حيث إنه لم يثبت حتى الآن حاجة من تناولوا الجرعة الأولى والثانية في مصر لثالثه حتى الآن.

وعن ما أعلنه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن التطعيمات المتوافرة حتى الآن تعطى مناعة ضد فيروس كورونا لمدة عام واحد فقط لذا الناس قد تحتاج إلى جرعة ثالثة منشطة أو إعادة تطعيم بعد 9 أشهر إذا لزم الأمر قد يكون لبعض الفئات وليس في العموم فمناعة كل إنسان تختلف من شخص لآخر.