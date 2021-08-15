الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

المشهد الكامل للحرائق التى سيطرت على مناطق البحر المتوسط

حرائق
حرائق

كابوس تعيشه منطقة البحر المتوسط عقب اندلاع حرائق في الجزائر لتلحق بها المغرب باندلاع حريق في منطقة الغابات بإقليم شفشاون، وتحديدًا في غابة سوما.

وطبقًا للبيانات الأولية، فإن أسباب الحريق ما زالت غير مكشوفة، حيث توجهت سلطات الإطفاء لإخماد ألسنة النيران، التي أتت على مساحة من الغابة.

من جهته، قال رشيد العنزي، المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمنطقة شفشاون، إن السلطات الإقليمية وجهت ثلاث طائرات من نوع كنادير تابعة للقوات الجوية المغربية، بسبب المسالك الوعرة المؤدية إلى الغابة، مشيرًا إلى تنفيذ طلعات جوية للحد من انتشار ألسنة اللهب.

وفي نفس السياق، واجهت الجزائر الأسبوع الماضي ما يزيد على 97 حريقًا في الغابات في أكثر من 18 ولاية، لتبذل الجزائر قصارى جهدها لإخماد الحرائق والسيطرة على الوضع ساعية في الإسراع في عملية إطفاء الحرائق في أقرب وقت. 

وتم استشهاد أكثر من 25 فردًا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو، بالإضافة لإصابة عدد من الجنود أثناء محاولتهم إخماد الحرائق التي اندلعت في غابات شرق العاصمة.

وواجهت اليونان موجة حارة استثنائية نتج عنها حرائق فى غابات اليونان، حيث واجهت معظم دول أوروبا موجة حارة تخطت الـ50 درجة، فيما واجهت اليونان موجة حر استثنائية، نتج عنها سلسلة من الحرائق غير مسبوقة تسببت في عدد من الضحايا وإجلاء مئات القرويين الذين هددت النيران حياتهم.

وازدادت درجات الحرارة التي تجاوزت الأربعين درجة مئوية، والرياح العاتية، ليصل عدد الحرائق لأكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة بأنحاء اليونان خلال الأيام الأخيرة، لتنضم اليونان ومناطق أخرى على البحر المتوسط بمثل هذه الحرائق.

منطقة البحر المتوسط إخماد حرائق المغرب حريقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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