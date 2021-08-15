الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

79222 طالبًا بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في ثاني أيام «الدور الثاني»

الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد

أدى 79222 طالبًا وطالبة اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020-2021، في 436 لجنة في (43) مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف نائب الوزير للتعليم الفني أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان. 

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، بأن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث تم رصد عدد (2) حالة غش عن طريق الهاتف المحمول في محافظات القليوبية - المنوفية، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني لهذا العام يبلغ (436) لجنة امتحانية، كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات (212538) طالبًا وطالبة.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية يوم الثلاثاء الموافق 24-8-2021، بينما تنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الخميس الموافق 26-8-2021، ومن المقرر أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27-8-2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 2-9-2021.

 

 

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