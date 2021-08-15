24 أغسطس.. بدء الدورة الثانية للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ينظم خلال الفترة من 24 وحتى 26 أغسطس الجاري، الدورة التدريبية الثانية (القيادة والتأثير) لأعضاء هيئة التدريس من الأساتذة الراغبين بالترشح لمنصب عميد كلية وذلك في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح العمداء وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح، حيث يعد حضور هذا البرنامج التدريبي أحد متطلبات التقدم لشغل وظيفة عميد كلية.

وأضاف الجيزاوي أن المرشحين يتم تدريبهم وتأهيلهم خلال البرنامج التدريبي القيادة والتأثير على عدد من المهارات أهمها: التخطيط الاستراتيجي، التطوير المؤسسي لقطاعات الجامعة المختلفة، النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وإدارة الأزمات والحد من المخاطر، وإدارة وبناء وقيادة فرق العمل، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والجوانب المالية والإدارية والقانونية بالجامعات، وجامعات الجيل الرابع (الجامعات الذكية) وغيرها من الموضوعات.

من جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن تدريب وتأهيل المرشحين يتم من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة من قيادات الجامعة وخارجها، وعلى مدار 3 أيام متواصلة، مشيرا إلى أن عدد المشاركين فى الدورة حتى الآن قد بلغ نحو ٢٠ متدربا.

وفى سياق متصل أعلنت جامعة بنها اجتياز ٢٠٠٠ متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي والتى نظمتها الجامعة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وتأتي الدورة في إطار استراتيجية جامعة بنها للتحول الرقمي وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا والجهاز الإداري ، حيث أتاحت الجامعة مقرين للتدريب بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات ووحدة الحاسب الآلي بكلية التجارة.

وقال الدكتور محمود الهباق مدير وحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات إن الدورة اجتازها 2000 متدرب منهم "196 معيد، 190 مدرس مساعد، 23 مدرس، 11 أستاذ مساعد، 42 ادارى، 1538 طالب دراسات عليا"، مشيرا إلى أن شهادة أساسيات التحول الرقمي تعد من متطلبات منح الدرجات العلمية لمرحلة الدراسات العليا بجامعة بنها.

وأشار إلى أنه يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي 7 برامج على أن يكون عدد (5) برامج إجبارية وعدد (2) برنامج اختياري من باقي البرامج و تكون إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية بواقع (5) ساعات يوميا.

وأضاف الهباق أن مدة صلاحية الشهادة تكون (5) خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها ويتم تجديدها باختبار وشهادة جديدتين، كما يُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.