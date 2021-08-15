الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لترشيد المياه.. تأهيل وتبطين 2251.666  كيلو متر من الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري،  العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي  في مارس من العام الماضي.
تقليل الفاقد من المياه وإعادة استخدامها 
وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري، اليوم الأحد ، في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية"، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين  2251.666  كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ   4.328  كيلو متر.
يأتى ذلك فى إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية، وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 
تحسين جودة المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين 
 من جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه، والتي تنعكس إيجابياً على جودة المحاصيل، وبالتالي على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ«الدستور»، إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.
يستهدف المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، توفير مليار جنيه سنويا لصيانة وتطهير المجارى المائية ، بالإضافة إلى توفير 5 مليار متر مكعب من المياه سنويا يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية التى تبلغ  33 ألف كيلو متر على طول مجرى نهر النيل، ويسمح بإنشاء مزارع سمكية واستخدام المخلفات فى تسميد الأراضى الزراعية.

المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع الرئيس عبدالفتاح وزاره الموارد المائيه المنتجات اعادة استخدام الهجرة غير الشرعية ترشيد استهلاك المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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