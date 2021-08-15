باسيل لحاكم مصرف لبنان المركزى: «لو صحيح أنا الحاكم ما كنت تركتك»

علق رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل على تصريح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي وصفه في مقابلة إذاعية بأنه "حاكم لبنان".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال باسيل: "لو صحيح أنا حاكم لبنان، ما كنت تركتك من زمان".

وكان سلامة قال في مقابلة إذاعية إنه "حاكم المصرف المركزي ولكن جبران باسيل حاكم البلد ولا أريد أن آخذ مكانه".

وأضاف: "لا أحد يغطيني وهناك مسؤولية تقع علينا"، متمنيا تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وقال: "هذا ما أتمناه، منذ عام ومصرف لبنان هو بمنأى عن ال​سياسة​​ ونحترم كل مواقع الدولة ونعرف ما هو موقعنا وما هو حجمنا ولا نتدخل بالحياة السياسية".

وعلى صعيد آخر، باتت المستشفيات الحكومية والخاصة العامة في لبنان على وشك كارثة إنسانية بسبب النقص الحاد في إمدادات الكهرباء عبر الشبكة الحكومية وعدم توافر المازوت اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء التي تمد المستشفيات بالطاقة، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد موجة متصاعدة من فيروس كورونا ومتحوره دلتا الذي وصل إلى لبنان مطلع الشهر الماضي وتفشى لدرجة أن أكثر من 70 % من الإصابات الجديدة لمصابي متحور دلتا وفقا لتصريحات رسمية.

وعن الوضع في المستشفيات بلبنان، أعلن المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت أنه يواجه كارثة وشيكة قد تسبب الإغلاق القسري المحتمل، اعتبارا من صباح الإثنين نتيجة انقطاع الوقود.

وأضاف المركز أن الإغلاق يعني أن أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل، وسيموت على الفور 40 مريضا بالغا و15 طفلا يعيشون على أجهزة التنفس، و180 شخصا يعانون من الفشل الكلوي سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى، كما سيموت المئات من مرضى السرطان، سواء من البالغين أو الأطفال، في الأسابيع والأشهر القليلة اللاحقة من دون علاج مناسب – على حد ما ورد ببيان المركز.

ووجه المركز الطبي نداء عاجلا إلى الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ووكالاتها من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وإلى جميع الوكالات والمنظمات القادرة على المساعدة، وذلك لتزويد المركز الطبي بالوقود الكافي قبل أن يضطر إلى الإغلاق في غضون أقل من 48 ساعة.