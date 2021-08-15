الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا.. خلل تقنى يعطل إثبات سلبية فحص كورونا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

 تسبب خلل تقني في فرنسا في جعل العديد من الأشخاص غير قادرين على إثبات سلبية فحص كوفيد19-، وهو الأمر الذي تطلبه العديد من الخدمات والأنشطة بموجب قواعد جديدة أكثر صرامة في البلاد.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، يجب على أي شخص يريد تناول العشاء في مكان مغلق أو الذهاب إلى السينما أو السفر بالقطار لمسافات طويلة، أو في بعض الأماكن، عند دخول مراكز التسوق، إبراز جواز سفر صحي.
 

وتعطلت أنظمة "تكنولوجيا معلومات" رئيسية منتصف نهار يوم الجمعة والذي استمر حتى المساء. وقال مسؤولون في وزارة الصحة إنهم فشلوا أيضا في تقديم خدماتهم لمدة ساعتين صباح السبت.
 

ونتيجة لهذا الخلل لم يعد بإمكان الصيدليات تسجيل النتائج الفحوصات السلبية لكوفيد19- للأشخاص داخل النظام الرقمي، وبالتالي لم تتمكن من إصدار رمز الاستجابة السريعة اللازم لجواز السفر الصحي.
 

واستجابت بعض الصيدليات بإصدار شهادات يدوية للأشخاص الذين ثبت سلبية إصابتهم بالفيروس، وفقًا لشبكة "بي إف إم تي في".
 

وليس من الواضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على جواز سفر صحي بسبب المشكلة.
 

وقالت الوزارة إن هناك أيضا مشاكل في تسجيل التطعيمات ضد كوفيد.19- ويجري حاليا التحقيق في سبب الخلل.
 

وفي الوقت نفسه تسببت خطة جواز السفر الصحي في حد ذاتها في إثارة الجدل، حيث شارك عشرات الآلاف في احتجاجات ضد النظام منذ منتصف يوليو.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

فرنسا على فحص فرن كوفيد19- كوفيد كوفيد19 قادر ثبات يرى غير قادرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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