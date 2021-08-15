DOSTOR.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

يترقب الآن طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي نتيجة الثانوية العامة 2021، وقد ازدات معدلات عمليات البحث البحث للاستعلام عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي ،وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم المصرية أن نتيجة طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام 2021 مطمئنة.

نتيجة الثانوية العامة 2021

صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية برئاسة الدكتور طارق شوقي ، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري ، كما أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي لهذا العام الكترونيا عن طريق الرابط الذي تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية الخاصة للوزارة والموجود على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما يمكنكم الحصول على النتيجة عبر رابط موقع الدستور كل ما عليك هو إدخال جميع البيانات الخاصة بك لانتظار النتيجة بعد الإعلان الرسمي لها يوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا، وسنطلعكم على كيفية الحصول على النتيجة.



طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

-الدخول على رابط تسجيل البيانات من خلال الضغط هنا ((اضغط هنا)).

-كتابة البيانات الخاصة بالطالب .

-تحديد الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب ( العلمية والأدبية).

-كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

-كتابة رقم جلوس الطالب.

-كتابة بيانات التواصل ( رقم تليفون الهاتف و البريد الإلكتروني ).

-الضغط على زر الحفظ.

-إرسال رسالة نصية بها درجات الطالب عبر الهاتف المحمول فور اعتماد النتيجة.



أكد وزير التعليم أن ما يتردد بشأن "العتبة الآمنة" و"درجات الرأفة" بنتيجة الثانوية العامة 2021، لا أساس له من الصحة ولا نعلم من يروجه والأعجب أنه لا يوجد شئ إسمه "العتبة الآمنة" وأن كل ذلك خارج من خيال مؤلف هذه النظرية.

وشدد وزير التربية والتعليم، لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف 10% وأكد على أن النتيجة ما تزال في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع.