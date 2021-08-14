الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأول على الثانوية الأزهرية مكفوفين: «نفسي أبقى داعية في بلاد الغرب»

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أكد عصام محمد إبراهيم الأول على الجمهورية للثانوية الأزهرية مكفوفين، المقيم بقرية سنباط مركز زفتى أن شيخ الأزهر أول شخص قام بإبلاغه هاتفيًا، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن يكون من أوائل الثانوية الأزهرية كونه كان يذاكر دروسه بالساعات على مدار اليوم.

أضاف أنه متفوق طوال دراسته حيث حصل على المركز الخامس بالشهادة الإعدادية، ويحب الرياضة ويشجع النادى الأهلي.

وكشف عصام أنه يرغب فى دخول كلية الدراسات الإسلامية لغات؛ لرغبته في أن يكون داعية في بلاد الغرب، مطالبًا من شيخ الأزهر رحلة حج لوالده ووالدته بعد المعاناة الشديدة خلال العام الماضي.

وأعلن الأزهر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020 -2021، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وحصل الطلاب، أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية)، كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن الإمام الأكبر يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل. 

الاول على الثانوية الأزهرية مكفوفين أرغب اكون داعية اسلامى بلاد الغرب واشجع النادي الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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