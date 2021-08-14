الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأولى على الثانوية الأزهرية بأسيوط: الدراسة في الأزهر شرف لأي طالب

الحاصلة علي المركز
الحاصلة علي المركز الأول بالثانوية الأزهرية

«كنت أقضي يومي المعتاد ككل يوم حتي عاد أبي من الخارج وعلي وجهه إمارات الفخر وابتسامة تعلو وجهه، ثم قال لي بكل فرح وفخر أن شيخ الأزهر اتصل به شخصياً لتهنئته علي حصولي علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في القسم الأدبي، فلم أتمالك نفسي من الفرحة وسجدت علي الأرض شكراً وحمداً لله».

هكذا حكت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود الحاصلة علي المركز الأول في الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي بمجموع 99.05% إبنت قرية أبو خرص بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط اللحظات الأولي لسماع خبر حصولها علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية.

وقالت الطالبة إنه منذ انتشار خبر تفوقي وتعالت أصوات الزغاريد بأركان المنزل وبدأ الأهل والجيران في التوافد لتقديم التهاني معربين عن فرحهم وسعادتهم بحصولي علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية.

أضافت أن والدها يعمل معلم خبير لغة عربية بالتربية والتعليم ووالدتي مدرسة قرآن كريم بالأزهر ونحن 4 أشقاء 3 فتيات "أسماء ونجلاء وهند" وشقيقي "محمد"، هذا وقد حصلت شقيقتي "أسماء" علي المركز السابع مكرر علي مستوي الجمهورية العام الماضي.

أوضحت:"أسرتي كانت دائمًا توفر لي المناخ الملائم والمناسب للدراسة خاصة وأنني كنت أذاكر ما يقرب من 15 ساعة يومياً يتخللهم ما بين ساعة إلي اثنين من الراحة حتي أتمكن من تحصيل جميع المواد الدراسية.

وواصلت:"كنت أتحصل دروس في مادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية وحصلت علي المراجعات بباقي المواد الدراسية حتى أتمكن من مناقشة المسائل التي أجد بها صعوبة مع المدرسين.

وأكدت الحاصلة علي المركز الأول بالقسم الأدبي إن الدراسة بالأزهر الشريف فخر وشرف لأي دارس مهما كثر الكلام علي صعوبتها.

يوسف طلاب امتحانات المركز الأول على مستوى الجمهورية أبو تيج بمحافظة أسيوط اسيوط أبو خرص الثانوية الأزهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

محمد الباز: لا شيء أخطر على البلد من التعصب والتطرف

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

اللجنة الأولمبية تؤجل انتخابات الاتحادات الرياضية وإلغاء النتائج السابقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟