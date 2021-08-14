الأولى على الثانوية الأزهرية بأسيوط: الدراسة في الأزهر شرف لأي طالب

«كنت أقضي يومي المعتاد ككل يوم حتي عاد أبي من الخارج وعلي وجهه إمارات الفخر وابتسامة تعلو وجهه، ثم قال لي بكل فرح وفخر أن شيخ الأزهر اتصل به شخصياً لتهنئته علي حصولي علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في القسم الأدبي، فلم أتمالك نفسي من الفرحة وسجدت علي الأرض شكراً وحمداً لله».

هكذا حكت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود الحاصلة علي المركز الأول في الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي بمجموع 99.05% إبنت قرية أبو خرص بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط اللحظات الأولي لسماع خبر حصولها علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية.

وقالت الطالبة إنه منذ انتشار خبر تفوقي وتعالت أصوات الزغاريد بأركان المنزل وبدأ الأهل والجيران في التوافد لتقديم التهاني معربين عن فرحهم وسعادتهم بحصولي علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية.

أضافت أن والدها يعمل معلم خبير لغة عربية بالتربية والتعليم ووالدتي مدرسة قرآن كريم بالأزهر ونحن 4 أشقاء 3 فتيات "أسماء ونجلاء وهند" وشقيقي "محمد"، هذا وقد حصلت شقيقتي "أسماء" علي المركز السابع مكرر علي مستوي الجمهورية العام الماضي.

أوضحت:"أسرتي كانت دائمًا توفر لي المناخ الملائم والمناسب للدراسة خاصة وأنني كنت أذاكر ما يقرب من 15 ساعة يومياً يتخللهم ما بين ساعة إلي اثنين من الراحة حتي أتمكن من تحصيل جميع المواد الدراسية.

وواصلت:"كنت أتحصل دروس في مادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية وحصلت علي المراجعات بباقي المواد الدراسية حتى أتمكن من مناقشة المسائل التي أجد بها صعوبة مع المدرسين.

وأكدت الحاصلة علي المركز الأول بالقسم الأدبي إن الدراسة بالأزهر الشريف فخر وشرف لأي دارس مهما كثر الكلام علي صعوبتها.