الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«وفاء دياديس» تطلق معرضها التشكيلي بتصميمات «آرت سيكولوجي» الأسبوع المقبل

الدكتورة وفاء ياديس
الدكتورة وفاء ياديس

ينطلق في الأسبوع المقبل معرض "ديفاين كريستال سولز" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، ويعرض مجموعة من تصميمات آرت سيكولوجي باستخدام الحلي والمجوهرات بتشكيلات فنية تتفاعل مع النظام الإنساني، حيث تتداخل ذبذبات الأحجار الكريمة مع ترددات الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان وتؤثر فى تعديل السلوك الإنسانى، بشروط تطبيقات علوم ميتافيزيقا المجوهرات .

وجدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هي عضو الجمعية الدولية لعلوم الجيمولوجي بأمريكا، وهى علوم تصنيف وتحديد أنواع وترددات كل نوع من أنواع الأحجار الكريمة والتعامل بطرق علمية لقياس ترددات الأحجار وتفاعل كل حجر مع ما يتوافق ومثيله من موجات كهرومغناطيسية لكل عضو فى الجسد.

وقالت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن علم السيكوثيرابي يستخدم ترددات بعض أنواع الكوارتز  التى تتوافق مع تردد الدماغ للتفاعل والتوازن وتحذر من تعامل تجار الأحجار والباعة فى المحلات على إنهم أطباء ومعالجون، وهو الأمر الذي زاد من جهل المجتمعات العربية فى السنوات الأخيرة، وفتح أبواب للدجل والمعتقدات الوثنية الغربية التى تروج لتنظيف وتنشيط ترددات الأحجار بعرضها لضوء الشمس والقمر، وهو لا يمت للعلم بصلة، وكذلك ربط لبس الأحجار بتغيير طبيعة الجسم وهو ما يحتاج للتوعية والتعليم على أسس أكاديمية وقياسات تكنولوجية وإجازات دولية من جامعات بممارسة علوم الجيمولوجي بأدوات قياسية تكنولوجية علمية.

وكانت قد أطلقت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس معرضها التشكيلي السابق باسم " تانجو"، ويتناول المعرض علاقة الإنسان بالطبيعة والمجتمع فى منظومة تجمع بين الشغف الإنساني وفيزياء الكون مع معتقدات المجتمع واختلاف الثقافات والمعتقدات، حيث قامت الفنانة لأول مرة بمزج الأشخاص مع الأشجار فى محيط غنى بتفاصيل وزخارف عربية تثرى الشكل الفنى بمزيج جديد بين الثقافة اللاتينية والعربية.

ديفاين كريستال سولز وفاء ياديس تصميمات آرت سيكولوجى علوم ميتافيزيقا المجوهرات الجمعية الدولية لعلوم الجيمولوجى بأمريك

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