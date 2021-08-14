شيخ معهد أبوخرص بأسيوط: توقعنا حصول «نجلاء» على المركز الأول

قال الشيخ عبد المالك أحمد حسن سليمان، شيخ معهد فتيات أبو خرص بمركز أبوتيج بأسيوط إن الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية بالثانوية الأزهرية القسم الأدبي هي إحدى الدارسات بالمعهد وكان متوقع لها حصولها علي مركز متقدم نظراً لنشاطها واجتهادها في المذاكرة وتحصيل دروسها.

أضاف شيخ المعهد أن الطالبة نجلاء هي من المتفوقات منذ صغرها ومشهود لها بالأخلاق الحميدة والجد والاجتهاد وكنا جميعاً نري فيها مستقبل مشرق وتوقعنا لها التفوق.

أضاف عبد المالك أننا كنا نسعى جاهدين لتنشيط المهارات الفكرية والثقافية لدي الطالبات وكنا نعد لهم الاختبارات والمسابقات الشهرية لمراجعة المواد الدراسية وتحصيل أكبر قدر ممكن من المواد الدراسية وتدريب الطالبات علي امتحانات نهاية العامة حتى نكسر بداخلهم حاجز الرهبة والخوف من الامتحان.

وكشف شيخ المعهد إن نجلاء كانت دائماً في المراكز المتقدمة منذ صغرها فنحن نتابعها منذ المرحلة الإعدادية وكانت دائماً تظهر لنا براعتها واجتهادها في تحصيل الدروس.

أشار إن الأزهر دائماً عامر بالمتفوقين وأن شقيقة نجلاء الكبرى كانت أحد حاصلة علي المركز السابع مكرر علي مستوي الجمهورية العام الماضي.