الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مروة عبد المنعم تعيد تقديم «رابونزل» على مسرح جراند طيبة

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

تستعد الفنانة مروة عبد المنعم، لإعادة تقديم أجدد عروضها المسرحية "رابونزل بالعربي"، فى تمام الخامسة من مساء الجمعة المقبل 20 أغسطس الجاري، على مسرح جراند طيبة مول بمدينة نصر.

وتعيد مروة تجربتها المسرحية الناجحة التى أعادت خلالها إحياء شخصية "رابونزل" الأميرة المفقودة والفتاة الجميلة ذات القدرات الشفائية العجيبة في شعرها والتي تقضي سنوات طفولتها محبوسة في برج معزول وسط الغابة عقب خطفها من والديها على يد العجوز جيزيل التي تستغل خصلاتها الذهبية للبقاء في ريعان الشباب، ويبعث لها القدر الفارس المغوار فلين رايدر التي تعيش معه قصة حب أسطورية وسط العديد من المغامرات الغنائية الممتعة.

العرض المسرحي الغنائي، يعد من أشهر العروض العالمية، وأكثرها جذبًا للأطفال، كما أنه يعد من أمتع العروض، يقوم ببطولته الفنانة مروة عبدالمنعم، و الممثل والراقص الإستعراضي مصطفى حجاج، والفنانة القديرة عايدة فهمي، ومجموعة من الشباب المبدعين الموهوبين نادين خالد، كريم عبدالشافي، أحمد عبد المعبود، عبد الله جمعة، عبد الحميد جبر، خالد إيهاب، أحمد خالد، حور ومن إخراج محسن رزق.

تدور أجواء العرض حول قصة “رابونزل” مع الساحرة التي وضعتها في برجٍ عالٍ جدًا، ولم تجعل لهذا البرج أي باب أو درج، ولم يكن فيه إلا نافذة صغيرة.

يذكر أن "رابونزل" التي تعتبر باكورة العروض التي يستضيفها مسرح الزمالك، أصلها يعود لمجموعة قصصية للأخوان جريم، جيكوب جريم (١٧٨٥–١٨٦٣) وفيلهيلم جريم (١٧٨٦–١٨٥٩)، عالمان لغويَّان وباحثان ألمانيان في مجال الثقافة؛ جمعا العديد من القصص الشعبية والخيالية ونشراها، وأطلقا عليها اسم “قصص جريم الخيالية”، وقد لاقت شهرة واسعة بعد ذلك، فرح القراء كثيرًا لرؤية القصص التي كانت تُحكى لهم وهم أطفال مجمعة في كتاب واحد، والنسخة العربية للعرض من دراماتورج واعداد محسن رزق.

مروة عبد المنعم رابونزل مسرحية رابونزل الفنانة مروة عبد المنعم 20 أغسطس

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

DOSTOR.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

آخر أخبار موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد دبلوماسى بين إسرائيل وبولندا بسبب «ممتلكات اليهود»

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة