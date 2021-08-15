مروة عبد المنعم تعيد تقديم «رابونزل» على مسرح جراند طيبة

تستعد الفنانة مروة عبد المنعم، لإعادة تقديم أجدد عروضها المسرحية "رابونزل بالعربي"، فى تمام الخامسة من مساء الجمعة المقبل 20 أغسطس الجاري، على مسرح جراند طيبة مول بمدينة نصر.

وتعيد مروة تجربتها المسرحية الناجحة التى أعادت خلالها إحياء شخصية "رابونزل" الأميرة المفقودة والفتاة الجميلة ذات القدرات الشفائية العجيبة في شعرها والتي تقضي سنوات طفولتها محبوسة في برج معزول وسط الغابة عقب خطفها من والديها على يد العجوز جيزيل التي تستغل خصلاتها الذهبية للبقاء في ريعان الشباب، ويبعث لها القدر الفارس المغوار فلين رايدر التي تعيش معه قصة حب أسطورية وسط العديد من المغامرات الغنائية الممتعة.

العرض المسرحي الغنائي، يعد من أشهر العروض العالمية، وأكثرها جذبًا للأطفال، كما أنه يعد من أمتع العروض، يقوم ببطولته الفنانة مروة عبدالمنعم، و الممثل والراقص الإستعراضي مصطفى حجاج، والفنانة القديرة عايدة فهمي، ومجموعة من الشباب المبدعين الموهوبين نادين خالد، كريم عبدالشافي، أحمد عبد المعبود، عبد الله جمعة، عبد الحميد جبر، خالد إيهاب، أحمد خالد، حور ومن إخراج محسن رزق.

تدور أجواء العرض حول قصة “رابونزل” مع الساحرة التي وضعتها في برجٍ عالٍ جدًا، ولم تجعل لهذا البرج أي باب أو درج، ولم يكن فيه إلا نافذة صغيرة.

يذكر أن "رابونزل" التي تعتبر باكورة العروض التي يستضيفها مسرح الزمالك، أصلها يعود لمجموعة قصصية للأخوان جريم، جيكوب جريم (١٧٨٥–١٨٦٣) وفيلهيلم جريم (١٧٨٦–١٨٥٩)، عالمان لغويَّان وباحثان ألمانيان في مجال الثقافة؛ جمعا العديد من القصص الشعبية والخيالية ونشراها، وأطلقا عليها اسم “قصص جريم الخيالية”، وقد لاقت شهرة واسعة بعد ذلك، فرح القراء كثيرًا لرؤية القصص التي كانت تُحكى لهم وهم أطفال مجمعة في كتاب واحد، والنسخة العربية للعرض من دراماتورج واعداد محسن رزق.