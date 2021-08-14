السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

يوم ترفيهي لأطفال «الشلل الدماغي» بشاطئ المندرة بالإسكندرية (صور)

اطفال مرضى الشلل
اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية

استقبل شاطئ المندرة المجاني شرق الإسكندرية، السبت، جمعية واحة نور الحياة، لتأهيل أطفال مرضي الشلل الدماغى، حيث قضى 150 طفلاً وذويهم وقتا ممتعًا من المرح والفرحة.

FB_IMG_1628970702271
اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الدعوة لكل الجمعيات الخيرية بجميع المحافظات، لقضاء يوم ترفيهي بشاطئ المندرة المجاني، حيث يتم التواصل مع مسؤولي الإدارة لحجز المواعيد لجنيع الجمعيات الخيرية داخل الإسكندرية. وخارجها مجانًا.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه بلغ عدد الجمعيات ومستشفيات الأورام ودور الايتام التي استقبلتها الشواطئ حتى الآن 85 جمعية، وذلك منذ بدء الدعوة التي وجهها اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للجمعيات الخيرية وجميعيات متحدى الإعاقة ودور الايتام واطفال بلا مأوى، لدخول الشواطئ العامة التي تديرها المحافظة بالمجان.

FB_IMG_1628970697787
اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية

أكد محافظ الإسكندرية أن شاطىء المندرة المجاني منذ افتتاحه شهد استقبال عدد من وفود ذوي الهمم والعزيمة مجاناً وإقامة عدد من الفاعليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك وسط الإلتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية.

FB_IMG_1628970688935
اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية

اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية
اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية
اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية
اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية
اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية
اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية
اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية
اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية
الإسكندرية شاطئ المندرة المجاني اطفال مرضي الشلل الدماغى ١٥٠ طفل الجمعيات الخيرية يوم ترفيهي شاطئ ذوي الهمم والعزيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟