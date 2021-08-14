يوم ترفيهي لأطفال «الشلل الدماغي» بشاطئ المندرة بالإسكندرية (صور)

استقبل شاطئ المندرة المجاني شرق الإسكندرية، السبت، جمعية واحة نور الحياة، لتأهيل أطفال مرضي الشلل الدماغى، حيث قضى 150 طفلاً وذويهم وقتا ممتعًا من المرح والفرحة.

اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الدعوة لكل الجمعيات الخيرية بجميع المحافظات، لقضاء يوم ترفيهي بشاطئ المندرة المجاني، حيث يتم التواصل مع مسؤولي الإدارة لحجز المواعيد لجنيع الجمعيات الخيرية داخل الإسكندرية. وخارجها مجانًا.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه بلغ عدد الجمعيات ومستشفيات الأورام ودور الايتام التي استقبلتها الشواطئ حتى الآن 85 جمعية، وذلك منذ بدء الدعوة التي وجهها اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للجمعيات الخيرية وجميعيات متحدى الإعاقة ودور الايتام واطفال بلا مأوى، لدخول الشواطئ العامة التي تديرها المحافظة بالمجان.

اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية

أكد محافظ الإسكندرية أن شاطىء المندرة المجاني منذ افتتاحه شهد استقبال عدد من وفود ذوي الهمم والعزيمة مجاناً وإقامة عدد من الفاعليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك وسط الإلتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية.

اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية

اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية

اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية

اطفال مرضى الشلل الدماغي في يوم ترفيهي بالإسكندرية