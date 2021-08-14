الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هاشتاج «تتجوز المصرية ولا الأوروبية»؟

تتجوز المصرية ولا
تتجوز المصرية ولا الأوروبية

تصدر هاشتاج تتجوز المصرية ولا الأوروبية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل معه رواد السوشيال ميديا معلقين "المصرية تكسب".

تستعرض "الدستور" كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هاشتاج #تتجوز_المصريه_ولا_الاوربيه‬⁩.

"تتجوز المصرية ولا الأوروبية".. هاشتاج يتصدر تويتر.. كيف تفاعل معه الرواد؟

قالت نيروز، أحد المواطنين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تتجوز المصرية ولا الأوروبية".

بينما عبر الكابتن هيما، أحد المواطنين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أتجوز ‏الأوروبية البيضاء الملبن الناعمة أفضل من المصرية".

أما علقت فيفي إبراهيم، أحد المواطنين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "‏انا من رائي المصريه اينعم ليفل النكد عندنا تلقائي بس الاوروبيه باردو بتنكد فخلينا ف بلدنا احسن واللي نعرفو احسن من اللي منعرفوش".

بينما قالت حنان السيمري، أحد المواطنين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معبرا بكوميكس قائلة: "‏⁧‫#تتجوز_المصريه_ولا_الاوربيه‬⁩ معقوله افكر في الاوروبيه و المصريه قدامي ده انا ابقي حمار".

 

يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب، رفعت شعارًا جديدًا يخص الزواج، وكتبت عبر تويتر على صفحتها الشخصية، إجابةً على سؤال "تتجوز المصرية ولا الأوروبية؟"، الآتي: “متتجوزوش أصلًا ده فخ”.

وتواصل سلسلة النصائح، قائلةً: “في مقولة سخيفة أوي اسمها مكانكم المطبخ بس، يا حبيبي احنا بنعرف نعمل كل حاجة زيكم بالظبط، ويمكن أحسن كمان لكن لو شايف المطبخ هو الحاجة الوحيدة اللي بنعرف نعملها، طبق المقولة دي على أهلك بس.. ده حتى أهله مالوش دعوة بيهم يروح يطبق تنظيره على نفسه".

واختصت سمية الخشاب، طلاب الثانوية العامة المنتظرين خلال الأيام الحالية لنتيجة الثانوية العامة، قائلةً لهم: “هتطلع كويسة إن شاء الله ولو مطلعتش كويسة الإنجاز مش في إنك تجيب درجات عالية أو تقدير الإنجاز في إنك تحس إنك عملت اللي عليك قدام نفسك.. عمر ما نتيجة دراسة كانت نهاية العالم ومتسمحوش لأحد يقلل من قدراتكم عشان درجات ومتخلوش أهلكم يقارنوا بينكم وبين أي حد من قرايبكم جايب أعلى”.

تتجوز المصرية ولا الأوروبية هاشتاج تويتر التواصل الاجتماعي المصرية تكسب رواد السوشيال ميديا

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وائل لطفي

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