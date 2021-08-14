«المركزي» يكشف تفاصيل زيادة المركز المالي للبنوك

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع المركز المالي الإجـمالي للـبنـوك بـخلاف الـبنــك الــمركـزي بـمـقـدار ١٢٧٩٫٢ مـلیار جنیـه بـمعــدل ٢٠٫٠٪ خلال الفترة یولیو/ مایو من العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ لیصـل إلى نـحو ٧٦٨٧٫٤ ملیـار جنیـه بنهاية مايو ٢٠٢١.

ولفت إلى ارتفاع أرصدة الـتسھـیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك نحو ٢.٨ تريليون جنیه في نھایة مایو ٢٠٢١ بارتفاع بلغ ٦١٣٫٥ ملیار جنیه بمعدل ٢٧٫٩٪ خلال الفترة یولیو/ مایو من العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

ویرجع الارتفاع لزیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو ٣٧٨٫٥ ملیار جنیه بمعدل ٥٦٫٢٪، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار ٢٣٥٫٠ ملیار جنیه بمعدل ١٥٫٤٪.

وقد جاءت الزیادة في الأرصدة الممــنوحة للحكومة محصلة لزیادة كل من الأرصدة بالعمــلة المحلیة بمقدار ٣٦٦٫٦ ملــیار جنیه والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما یعادل ١١٫٩ ملیار جنیه.

ویشیر التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته ٦٠٫٣٪.