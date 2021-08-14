«المصري للتشييد والبناء» يخاطب المقاولين لتنفيذ مشروع سكني بأخميم الجديدة

يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات لتنفيذ مناقصة محلية طرحتها مناقصة هيئة المجتمعات العمرانية؛ لتنفيذ 264 وحدة سكنية بـ 11 عمارة ضمن مشروع الإسكان بمدينة أخميم الجديدة.

وأوضح الاتحاد برئاسة المهندس محمد سامي سعد، أن قطاع المقالات يساهم فى تنفيذ إحدى المشروعات السكنية الجديدة بالصعيد، وفقا لتوجيهات وزارة الإسكان، لافتا إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 499 جنيها.

ولفت إلى أن جلسة فتح المظاريف الفنية ستعقد يوم الاثنين 16 أغسطس بمقر الجهاز، موضحا أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بـ300 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.