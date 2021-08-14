السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصري للتشييد والبناء» يخاطب المقاولين لتنفيذ مشروع سكني بأخميم الجديدة

الاتحاد المصري للمقاولين
الاتحاد المصري للمقاولين

يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات لتنفيذ مناقصة محلية طرحتها مناقصة هيئة المجتمعات العمرانية؛ لتنفيذ 264 وحدة سكنية بـ 11 عمارة ضمن مشروع الإسكان بمدينة أخميم الجديدة. 

وأوضح الاتحاد برئاسة المهندس محمد سامي سعد، أن قطاع المقالات يساهم فى تنفيذ إحدى المشروعات السكنية الجديدة بالصعيد، وفقا لتوجيهات وزارة الإسكان، لافتا إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 499 جنيها. 

ولفت إلى أن جلسة فتح المظاريف الفنية ستعقد يوم الاثنين 16 أغسطس بمقر الجهاز، موضحا أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بـ300 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

الاسكان تخاطب المقاولين لتنفيذ مناقصة بمشروع سكني بأخميم الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟