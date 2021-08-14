محمد فوزى.. أجمل ابتسامة

محمد فوزى.. فنان شامل كانت ألحانه وأغانيه سابقة عصره، وما زلنا نتغنى بها حتى الآن. ولد فى ١٥ أغسطس ١٩١٨، بمحافظة الغربية، لأسرة تتكون من ٢٥ أخًا وأختًا، وترتيبه بينهم الحادى والعشرون.

تلقى تعليمه فى مدرسة طنطا، وتعلم وقتها الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، ثم التحق بمعهد فؤاد الأول لتعلم الموسيقى، لكنه لم يستكمل تعليمه به.

عمل فى ملهى ليلى، ثم انتقل للعمل فى فرقة بديعة مصابنى، وتعرف هناك على فريد الأطرش والملحن محمود الشريف وجمعتهم صداقة قوية.

تقدم محمد فوزى لامتحانات الإذاعة، لكنه لم ينجح كمطرب بل نجح كملحن.. وبدأ مشواره عندما طلبه يوسف وهبى ليمثل دورًا صغيرًا فى فيلم «سيف الجلاد» ويغنى أغنيتين من ألحانه.

طلبه بعدها المخرج محمد كريم؛ ليلعب دور البطولة فى فيلم «أصحاب السعادة»، لكن اشترط عليه أن يجرى عملية تجميل لشفته العليا، ووافق محمد فوزى على الفور.

قدم محمد فوزى عددًا من أهم الألحان والأفلام فى تاريخ السينما.. لكن لم يستمر نجاحه بعد ثورة يوليو.. حيث أصيب بمرض السرطان وعانى لسنوات، حتى رحل عن عالمنا فى ٢٠ أكتوبر ١٩٦٦.