طارق رحمي: «حياة كريمة» تجلب الخير لأهالي الريف

عقد طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء السبت بديوان عام المحافظة مؤتمرًا صحفيًا بحضور ممثلي عن عدد من الصحف والجرائد القومية والرسمية وعدد من الصحفيين من أبناء الغربية الذين يشغلون مواقع رفيعة في الصحف؛ لعرض إنجازات المحافظة على مدار الـ18 شهر بجانب عرض أهم المشكلات التي تهم الشارع في محافظة الغربية.

خلال المؤتمر عرض المحافظ فيلم عن أهم المشروعات التي نفذتها المحافظة وهى (المجزر النصف آلي بقرية شبشير ، محطة إنتاج البيض، تطوير محور الإسكندرية ، تطوير مسار العائلة المقدسة، تطوير ميدان المحطة، تطوير ميدان السيد البدوي، تطوير كورنيش طنطا، توسعات محطة الصرف الصحي والصناعي بالدواخلية مركز المحلة، المجمع الصناعي بالمحلة، توسعات محطة مياه الملاحة بطنطا، محطة معالجة الصرف الصحي بدلبشان كفر الزيات، محطة محولات الكهرباء، المنطقة اللوجيستية بطنطا، مستشفى الصدر بطنطا ) وجميعها جاهزة للافتتاح، هذا إلى جانب البدء في إنشاء فندق الشانزليزية بطنطا، إنشاء مستشفى ومول تجاري بطنطا، إنشاء الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة ومشروع إنشاء مجمع الإسكان الاجتماعي )

وأعرب الحضور عن شكرهم لمحافظ الغربية على الجهد المبذول في إنجاز تلك المشروعات التي شهد بها القاصي والداني، وأن المحافظة تحظى بقيادة حكيمة وحيوية، مشيدين بأعمال الرصف المستمرة والموسعة بالمحافظة وحرص المحافظة على تنفيذ مشروعات إنتاجية تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب.

وأوضح محافظ الغربية أن حياة كريمة هى مبادرة الخير التي ستجلب الخير للجميع، وأن ما يتم تنفيذه داخل مركز زفتى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، هو مشروع قومي عملاق سيغير وجه الريف المصري، حيث تم تنفيذ 1077 مشروع بتكلفة ماليه تتخطى الـ 3 مليار جنيه ، وذلك عقب عقد 20 لقاء جماهيري و 44 اجتماع تنسيقي، أسفر عن تكاتف الأهالي و توفير قطع أراضي مطلوبة لإقامة المشروعات.

كما أوضح المحافظ أن المبادرة لا تقتصر فقط على تنفيذ أعمال البنية التحتية ولكن المحافظة وضعت خطة طموحة في التنمية البشرية والتمكين الإقتصادي، حيث تم تنفيذ 67 قافلة طبية، بيطرية، اجتماعية، زراعية ، بجانب 10 برامج تعليمية ساهمت في محمو أمية 2592 مواطن، بقرى زفتى ، كما تم تمويل 1083 مشروع صغير بتكلفة 52 مليون جنيه ساهمت في توفير 7523 فرصة عمل ، كما نجحت المبادرة في استخراج 4000 رقمي قومي لسيدات مركز زفتى.

وأكد المحافظ أن باقي مراكز المحافظة السبع تم وضع لها ملفات تشمل المشروعات المقترحة لتجهيز هذة المراكز حال إدراجها في المرحلة القادمة من المشروع الأضخم في القرن الحادي والعشرين والتى تمثل الحل الأمثل لكافة مشاكل المجتمع ،حيث تم مناقشتها وعرضها على نواب مجلسي النواب والشيوخ ،ذلك الي جانب اللقاءات المجتمعية المستمرة مع أهالي المراكز لجمع كافة الرغبات والطلبات المقترح تنفيذها مستقبلاً.

كما ثمن المحافظ دور الحضور في كونهم العين الحقيقية التي ترى المشاكل الواقعية بمنظور المواطن البسيط، وأن جميع المشاكل التي ترد إلى المحافظة من خلالهم يتم التعامل معها بشكل فوري، معرباً عن تقديره لدور الصحافة في غرس الوعي والقيم لدي أفراد المجتمع ذلك الي جانب دورهم فى نقل الأخبار والحقائق وتمثيل حلقة الوصل الصادقة والأمينة بين الجمهور والمسئولين.

وعن أسئلة الحاضرين عن الإسكان الاجتماعي أوضح المحافظ أن المحافظة خلال السنوات الماضية لم يكن هناك مشروعات اسكان اجتماعي بالشكل المطلوب، ولكن خلال الأعوام الحالية سيتم تنفيذ العديد من المشروعات ومنها " نقل أهالي منطقة الكاندلية إلى عمارات الإسكان الاجتماعي ، وكذلك تطوير منطقة كفرة مليم ومنطقة المستعمرة بالمحلة على مساحة 45 فدان.

كما أجاب المحافظ على استفسارات الحاضرين فيما يخص خطط الرصف القادمة، حيث أوضح المحافظ أنه سيتم رصف طريق طنطا المحلة سمنود بالكامل خلال العام المالي 2021/2022 ضمن خطة وزارة النقل ، كما سيتم تطوير طريق طنطا السنطة القديم ، والانتهاء من رصف طريق طنطا السنطة الجديد خلال هذا العام المالي، كما ستقوم المحافظة بخلق طريق جديد يخدم طريق ميت حبيش السنطة ويخف الضغط على هذا الطريق.

فيما يخص تخفيض تنسيق الإعدادية، أكد المحافظ حرصه على مستقبل الطلاب وتقديره لرغبات أولياء أمورهم ،موجهًا بعمل الإحصائيات اللازمة والمحددة لعدد الدرجات التى يمكن خفضها طبقًا للنسب المحددة لذلك، كما تم عرض مشكلة منطقة الشجرة بطنطا والتى تعاني من عدم إدخال الغاز بها حتى الآن.

كما عرض الحضور مجموعة من القضايا المهمة والتي منها إلغاء كمين دفرة، تخفيض تنسيق الثانوية العامة، تطوير المنتزهات، تطوير خدمات دورات المياه في شوارع المحافظة نقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضاري ببسيون، تطوير مسجد مجلس مدينة بسيون، تعميم تجربة حي ثان طنطا بفتح الشوارع المغلفة من الأهالي، الطريق الدائري بكفر الزيات، طلبات استئناف الأعمال، قصر ثقافة طنطا، ووعد المحافظ بدراسة تلك المقترحات وعرض ما سيتم تنفيذه في الاجتماع الدوري القادم.