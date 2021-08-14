جنات لـ«الدستور»: مهرجان «القلعة» وجبة موسيقية دسمة وأهم نافذة للبسطاء

أعربت النجمة المغربية جنات، عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان «قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء»، الذي تنطلق فعالياته غدًا على مسرح المحكى، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، وتستمر الفعاليات على مدار 16 يوما متصلة حتى الإثنين 30 أغسطس الجارى.

وقالت «جنات» فى تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، إنها تحضر لبرنامج فنى مميز، لتقديمه لجمهورها خلال حفلها المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجارى، رفقة فرقتها الخاصة، مشيرة إلى أن المهرجان يقدم وجبة موسيقية دسمة ويعد نافذة للبسطاء على فنون العالم.

وأضافت «جنات»: «أنا فخورة جدًا بمشاركة نجوم كبار وفرق موسيقية من جميع بلدان الوطن العربى عبر دورات المهرجان، وبالأخص فى الدورة الحالية رغم الظروف الاستثنائية، فكل هذا يدل على الوحدة الوطنية والمشاركة فى الحفاظ على التراث الفنى العربى فى مهرجان يتحدث بكل اللغات والثقافات»، مؤكدة أن أهم ما يميز مهرجان القلعة، موقعه العريق تاريخيا وفنيا، وجمهوره البسيط الذي انتظر لقائه بفارغ الصبر، حيث إننى أوافق دون تردد فى المشاركة.

وذكرت «جنات» أن دار الأوبرا منحتها فرصة كبيرة فى بداية مشوارها، مشددة على أن «الأوبرا إحدى أهم المؤسسات الثقافية التى تحافظ على تراث الموسيقى، من خلال مهرجاناتها ورسائلها التنويرية».

وكانت جنات، طرحت مؤخرًا ألبوم "أنا فى انتظارك" الذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، عزيز الشافعى، عبدالحميد الحباك، جمال الخولى، شادى نور، كريم حكيم، سلامة على، على فتحى، أحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، مدين، رامى جمال، أحمد حسين، عماد تاج، خالد فتوح وبلال سرور.