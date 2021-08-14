السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جنات لـ«الدستور»: مهرجان «القلعة» وجبة موسيقية دسمة وأهم نافذة للبسطاء

جنات
جنات

أعربت النجمة المغربية جنات، عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان «قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء»، الذي تنطلق فعالياته غدًا على مسرح المحكى، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، وتستمر الفعاليات على مدار 16 يوما متصلة حتى الإثنين 30 أغسطس الجارى.

وقالت «جنات» فى تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، إنها تحضر لبرنامج فنى مميز، لتقديمه لجمهورها خلال حفلها المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجارى، رفقة فرقتها الخاصة، مشيرة إلى أن المهرجان يقدم وجبة موسيقية دسمة ويعد نافذة للبسطاء على فنون العالم.

وأضافت «جنات»: «أنا فخورة جدًا بمشاركة نجوم كبار وفرق موسيقية من جميع بلدان الوطن العربى عبر دورات المهرجان، وبالأخص فى الدورة الحالية رغم الظروف الاستثنائية، فكل هذا يدل على الوحدة الوطنية والمشاركة فى الحفاظ على التراث الفنى العربى فى مهرجان يتحدث بكل اللغات والثقافات»، مؤكدة أن أهم ما يميز مهرجان القلعة، موقعه العريق تاريخيا وفنيا، وجمهوره البسيط الذي انتظر لقائه بفارغ الصبر، حيث إننى أوافق دون تردد فى المشاركة.

وذكرت «جنات» أن دار الأوبرا منحتها فرصة كبيرة فى بداية مشوارها، مشددة على أن «الأوبرا إحدى أهم المؤسسات الثقافية التى تحافظ على تراث الموسيقى، من خلال مهرجاناتها ورسائلها التنويرية».

وكانت جنات، طرحت مؤخرًا ألبوم "أنا فى انتظارك" الذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، عزيز الشافعى، عبدالحميد الحباك، جمال الخولى، شادى نور، كريم حكيم، سلامة على، على فتحى، أحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، مدين، رامى جمال، أحمد حسين، عماد تاج، خالد فتوح وبلال سرور.

جنات مهرجان القلعة مهرجان القلعة للموسيقي والغناء حفل جنات بالقلعة الأوبرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

الرئيس يكرم مشاركين فى المشروع القومى للإسكان

«على أعتاب الموجة الرابعة».. خريطة رقمية توضح الوضع الوبائى فى مصر

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟