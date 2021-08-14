«الصدفية» أخطر الأمراض الجلدية.. تعرف على أنواعها وأسبابها

الصدفية من أكثر الأمراض الجلدية إنتشارًا بعد مرض الإكزيما، حيث يصاب أكثر من 8 مليون سنويًا، فالصدفية هو اضطراب متعلق بالمناعة ويؤثر على أكبر عضو في الجسم وهو الجلد ويسبب آفات يمكن أن تتراوح من نتوءات حمراء صغيرة إلى آفات سميكة مرتفعة إلى احمرار.

يقول بعض الأشخاص المصابين بالصدفية إن الآفات تحترق أو تؤذي أو تسبب الحكة، فعلى الرغم من أن الحك قد يكون راحة مؤقتة، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصدفية وتسبب المزيد من التوهجات، وفقًا لما ذكره موقع " health central" الطبي.

لا يمكن لفحص الدم أو عينة البول تشخيص الصدفية، فسيقوم طبيب الأمراض الجلدية باكتشافه على المظهر وحده، وبينما لا تميز الصدفية حسب الجنس، أو العمر، حيث تعتبر فترة الذروة لحدوثها بين سن 15 إلى 35 سنة.

ما الذي يسبب الصدفية ؟

يقدر أن 10٪ من الناس يولدون بجين واحد على الأقل من الجينات التي تجعلهم عرضة للإصابة بالصدفية، حيث يعتقد الباحثون أن هناك حوالي 25 متغيرًا جينيًا تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالصدفية.

فمن المرجح أن تحدث الحالة إذا كان أحد الأقارب المباشرين له تاريخ مع الصدفية، فإذا كانت والدتك أو والدك مصابة بالصدفية ، فلديك فرصة بنسبة 14٪ للإصابة بها، ةإذا كان كلاهما، فإن فرصك ترتفع إلى 40٪.

وتظهر بعض الأبحاث أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من فرص الإصابة بالصدفية، وبمجرد إصابتك بها، يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى تفاقم الأعراض.

كما وجدت إحدى الدراسات أن المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بالصدفية.

ما هي أنواع الصدفية ؟

هناك أنواع من مرض الصدفية، حيث تم تحديد كل نوع من خلال ظهور الآفات أو موقعها، وبالتالي ستختلف الأعراض من نوع لأخر.

الصدفية القشرية:

إذا تم تشخيص إصابتك بالصدفية، فمن المحتمل أنك تعاني من الصدفية اللويحية، إنه النوع الأكثر شيوعًا في 80 ٪ من الحالات ويتميز ببقع حمراء متقشرة بشكل حاد من الجلد تسمى اللويحات.

الصدفية اللويحية:

هي حالة مزمنة لحوالي 90٪ من المصابين بها، يمكن أن تظهر هذه اللويحات في أي مكان على الجسم، على الرغم من أن صدفية فروة الرأس تمثل 50٪ من حالات الصدفية اللويحية.

صدفية فروة الرأس:

تحدث صدفية فروة الرأس عادةً مع الصدفية اللويحية ولكن يمكن أن تظهر مع أنواع أخرى أيضًا، ففي الواقع 45 - 56٪ من مرضى الصدفية يعانون من صدفية فروة الرأس، ومع ذلك يمكنه أيضًا الظهور بمفرده دون أي نوع آخر.

تظهر اللويحات المتقشرة المرتفعة أو الحمراء أو الفضية على فروة الرأس حيث يمكن أن تسبب الحكة والألم وقد تتساقط على شعرك أو ملابسك.

صدفية الأظافر:

من بين جميع الأشخاص الذين يعانون من الصدفية، ما يصل إلى 50 ٪ يعانون من صدفية الأظافر، مثل صدفية فروة الرأس تحدث عادةً مع الصدفية اللويحية ولكن يمكن أن تتأقلم مع أنواع أخرى أيضًا.