السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تعتمد آلية دخول الأماكن العامة في أبوظبى

الإمارات
الإمارات

اعتمدت دولة الإمارات، اليوم السبت، آلية دخول للأماكن العامة بأبوظبي، المقتصرة على المطعمين من مواطنين ومقيمين وسياح، والتي سيعمل بها بدءًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس 2021.

وأوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في إمارة أبوظبي- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، أنه وفقًا لهذه الآلية المعتمدة، سيسمح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار للمطعم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر، والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف كل 30 يومًا، وسيسمح بالدخول للمستثنى من التطعيم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر، والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام، ويسمح بدخول الأطفال دون سن 16 عامًا الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر دون فحص.

وأشارت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في إمارة أبوظبي إلى أن الآلية منعت دخول الأماكن العامة المحددة بالقرار لغير المطعم، ولكل من تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الرمادي، والتي تعكس انتهاء مدة صلاحية فحص مسحة الأنف، وأنها تسري على الزوار والسياح في الإمارة، والذين عليهم اتباع بروتوكول القدوم من خارج الدولة، وتعامل صاحب الإقامة الجديدة غير المطعم معاملة المستثنى من التطعيم وتمنحه مهلة 60 يومًا لتلقي التطعيم.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في إمارة أبوظبي، قد أعلنت في شهر يونيو الماضي أن الأماكن العامة المحصور دخولها على المطعمين تشمل (مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق كمتاجر بيع الأغذية والمشروبات والبضائع وتوفير الخدمات بأشكالها كافة، والصالات والأنشطة الرياضية والنوادي والمنتجعات الصحية والمتاحف والمراكز الثقافية والمراكز والمدن الترفيهية)، بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس العامة والخاصة والحضانات في الإمارة.

الإمارات ابوظبى المطعمين كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«على أعتاب الموجة الرابعة».. خريطة رقمية توضح الوضع الوبائى فى مصر

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

«المسئولين هيتعذبوا معايا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى اليوم

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟