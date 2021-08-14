الإمارات تعتمد آلية دخول الأماكن العامة في أبوظبى

اعتمدت دولة الإمارات، اليوم السبت، آلية دخول للأماكن العامة بأبوظبي، المقتصرة على المطعمين من مواطنين ومقيمين وسياح، والتي سيعمل بها بدءًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس 2021.

وأوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في إمارة أبوظبي- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، أنه وفقًا لهذه الآلية المعتمدة، سيسمح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار للمطعم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر، والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف كل 30 يومًا، وسيسمح بالدخول للمستثنى من التطعيم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر، والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام، ويسمح بدخول الأطفال دون سن 16 عامًا الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر دون فحص.

وأشارت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في إمارة أبوظبي إلى أن الآلية منعت دخول الأماكن العامة المحددة بالقرار لغير المطعم، ولكل من تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الرمادي، والتي تعكس انتهاء مدة صلاحية فحص مسحة الأنف، وأنها تسري على الزوار والسياح في الإمارة، والذين عليهم اتباع بروتوكول القدوم من خارج الدولة، وتعامل صاحب الإقامة الجديدة غير المطعم معاملة المستثنى من التطعيم وتمنحه مهلة 60 يومًا لتلقي التطعيم.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في إمارة أبوظبي، قد أعلنت في شهر يونيو الماضي أن الأماكن العامة المحصور دخولها على المطعمين تشمل (مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق كمتاجر بيع الأغذية والمشروبات والبضائع وتوفير الخدمات بأشكالها كافة، والصالات والأنشطة الرياضية والنوادي والمنتجعات الصحية والمتاحف والمراكز الثقافية والمراكز والمدن الترفيهية)، بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس العامة والخاصة والحضانات في الإمارة.