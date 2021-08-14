رئيس الأسقفية لمفتي الجمهورية: دمت رمزًا للمحبة والتسامح

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة التجديد له سنة إضافية في منصبه بقرار جمهوري.

واعتبر رئيس الأساقفة أن قرار التجديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي إنما يعكس ثقة القيادة السياسية في مفتي الجمهورية لما قدمه من جهد طوال السنوات الماضية عمل فيهم على نشر صورة الإسلام الوسطي الصحيح بتفاني كبير.

وقال رئيس الأساقفة: إنني "التقيت مفتي الجمهورية للمرة الأولى قبيل عيد الأضحى في جلسة ودية سادت فيها روح المحبة والإخاء وأظهرت شخصية المفتي المتسامحة والودودة مختتمًا: دمت رمزًا للمحبة والتسامح".

الجدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذي يرأسه الدكتور سامي فوزي يتضمن عشرة دول إفريقية هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إرتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا. ويعتبر الإقليم رقم ٤١ من أقاليم الكنيسة الأنجليكانية في العالم.