«حياة كريمة»: متابعة مستمرة لمشروعات المبادرة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصرى بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال محافظ البحيرة إن المحافظة تشهد اعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى 6 مراكز "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون "لتنفيذ اكثر من 8000 مشروع بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنية مراكز بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع .

وتابع المحافظ بعض الأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركزى كفر الدوار وابو المطامير ومنها :أعمال مشروع توسعة وإنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد محمد حسن عبدالعاطي بقرية العادلي تعليم أساسي بإجمالي ١١ فصل ، وكذلك أعمال المباني بمبنى مجمع الخدمات بقرية العادلي التابعة لقرية دفشو بمركز كفر الدوار، وبمركز ابو المطامير الانتهاء من أعمال تطوير مدرسة الشجاعه للتعليم الأساسى بإنشاء عدد ٢ جناح يضم ٢٢ فصل.

كما أكد أنه تم الانتهاء من اعمال تطوير مدرسة البهنساوى للتعليم الأساسس، ومتابعة إنشاء سور مركز شباب بلال بن رباح ومجمع خدمات بقرية الشجاعه، ومتابعة تدبيش وتبطين الترع بطول ٢ كم بترعة رى قرية بلال بن رباح.

كما تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أمس الجمعة الجهود المبذولة والأعمال الجارية ضمن المبادرة بقرية ابو بكر الصديق بمركز أبو المطامير ومنها أعمال : إنشاء مركز شباب احمد شوقى ومركز شباب سعد زغلول،وخط انحدار الصرف الصحى بقرية أبو بكر الصديق، أبو النور، وسعد زغلول، أحمد شوقى، ومجمع خدمات ابو بكر الصديق.