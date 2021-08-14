النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها مشنوقة في العياط

استعجلت النيابة العامة في جنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة سيدة فى الأربعينات من عمرها، عثر عليها مشنوقة داخل منزلها بالعياط، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

وأصدرت النيابة قرارا بتشريح جثة المتوفية، لبيان أسباب وفاتها، واستدعت عددا من أفراد أسرتها، لسماع أقوالهم، حول الواقعة.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من الأهالي بالعثور على جثة سيدة معلقة في حبل بصالة المنزل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.