جونز هوبكنز: إفريقيا تسجل 7 ملايين إصابة بكورونا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم السبت، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول إفريقيا، بلغت حتى اليوم 7 ملايين و15 ألفًا و346 حالة.

وأفادت أحدث البيانات التي صدرت عن الجامعة، بأن السلطات الصحية في القارة السمراء نجحت حتى الآن في توزيع أكثر من 50 مليون جرعة لقاح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تعافى 6 ملايين و131 ألفًا و550 مريضًا من الفيروس.

وكانت جنوب إفريقيا أكثر البلدان تضررًا بعدد إصابات تجاوزت المليونين و533 ألفًا، ووفيات بلغت 74 ألفًا و813 حالة، تلتها المغرب (696 ألفًا و282 حالة) وتونس (610 آلاف و660 حالة)، وفقًا للبيانات التي رصدتها الجامعة بالاستعانة بإحصائيات منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى وبالإضافة إلى أقسام الصحة العامة الوطنية والإقليمية.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.