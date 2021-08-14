السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بوتين»: يجب التعامل بشكل منهجي وعميق مع أجندة المناخ

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه يجب التعامل بعمق ومنهجية مع أجندة المناخ.

وأشار الرئيس بوتين، خلال اجتماع حول القضاء على عواقب الفيضانات وحرائق الغابات في بلاده، إلى أنه تمت مؤخرا في مقاطعة تشيليابينسك، مناقشة موضوع التخلص من عواقب الكوارث الطبيعية التي تسببها ظواهر طبيعية شاذة.

ونوه بأنه يجب في الاجتماعات اللاحقة العودة إلى هذه المسائل والقضايا، وبالذات إلى موضوع الحرائق الطبيعية في ياقوتيا والفيضانات في عدد بعض مناطق القرم وإقليم كراسنودار.

وأضاف بوتين: "حجم الكوارث الطبيعية لا سابق له.. ففي الجنوب، يهطل المعدل الشهري من المطر خلال ساعات قليلة، وفي الشرق الأقصى، تسببت الظروف المناخية الطبيعية بانتشار حرائق الغابات خاصة في ظروف الجفاف والرياح الشديدة.. كل هذا يظهر مرة أخرى مدى أهمية التعامل بعمق ومنهجية في المستقبل مع الأجندة البيئية المتعلقة بالمناخ".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجندة المناخ التعامل بعمق عواقب الفيضانات والحرائق كوارث الطبيعة

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