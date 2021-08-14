وكيل «صحة الشرقية» يترأس لجان اختبارات المتقدمين لمدارس التمريض

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عددًا من لجان اختبارات كشف الهيئة والقدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١- ٢٠٢٢ بمحافظة الشرقية.

وطرح وكيل الوزارة العديد من الأسئلة النقاشية العامة والعلمية للطلاب والطالبات، وأسئلة للقدرات الذهنية، في حضور مديرة إدارة التدريب بالمديرية، واللجنة المشكلة لاختبار المتقدمين.

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية اختبارات الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض، بمدرسة كفر محمد حسين الابتدائية بالزقازيق، والتي تشمل اختبارات اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والإملاء، واختبارات كشف الهيئة والقدرات.

وكان الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، قد أعلن أنه في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كلف الدكتور جمال الحفناوي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور فادي جلال، مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، علي رأس فريق طبي من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، للبدء الفوري في تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩، وذلك بالتنسيق مع الدكتور عثمان شحاتة، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبدالسلام عيد عبدالسلام، عميد كلية الطب البشري، والدكتور وليد ندي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالصحة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وتقوم بتسجيل المواطنين علي موقع التسجيل الإلكتروني للوزارة والخاص بتطعيم المواطنين علي مستوي الجمهورية، موجهًا اللجنة المكلفة بالإشراف علي حملة التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بعد التطعيم، مشيرًا إلي أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، لافتًا إلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.