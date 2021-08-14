ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بكورونا.. وروّاد السوشيال: «هتعدى بسهولة»

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إصابتها بفيروس كورونا، معربة عن حزنها الشديد لوجود عدد كبير من الضيوف في حفل زفافها على رجل الأعمال رمضان حسني.

وكتبت ياسمين الخطيب في منشور لها قبل قليل، قائلًة: "إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء إللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع منشور الإعلامية ياسمين الخطيب، معربين عن بالغ حزنهم لهذا الخبر، وإصابتها بفيروس كورونا بعد مرور أيام قليلة على زفافها.

وكتبت مها عاطف حلمي: "سلامتك يا چيسي حبيبتي ألف سلامة هتعدي على خير إن شاء الله"، وتمنت لها أميرة عز الدين، قائلًة: "ألف سلامة عليكي إن شاء الله بسيطة وربنا يقومك بالسلامة".

واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب بحفل زفافها، على رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

وأعلنت ياسمين الخطيب لجمهورها ومتابعيها عن ارتباطها بشكل غير مباشر، حيث نشرت عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة رومانسية تجمعها بأحد الأشخاص وعلقت عليها : لقيت الطبطبة.

يُذكر أن الخطيب عقدت قرانها في حفل بسيط أُقيم في أحد فنادق مصر، على يد "مأذونة" في واقعة نادرة الحدوث، وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للخطوة ومستغرب منها.

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