تحريات موسعة حول اتهام 3 أشخاص بالاعتداء على شاب من ذوي الهمم بالعجوزة

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات موسعة في واقعة اتهام 3 أشخاص بالاعتداء على شاب من ذوي الهمم في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وجاري التحفظ وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد اتهام 3 أشخاص بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ذكرت والدة الشاب أنها اكتشفت تعرض ابنها للاعتداء على يد المتهمين، وحددت هويتهم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.