السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات موسعة حول اتهام 3 أشخاص بالاعتداء على شاب من ذوي الهمم بالعجوزة

الاعتداء على شاب
الاعتداء على شاب

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات موسعة في واقعة اتهام 3 أشخاص بالاعتداء على شاب من ذوي الهمم في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وجاري التحفظ وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد اتهام 3 أشخاص بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ذكرت والدة الشاب أنها اكتشفت تعرض ابنها للاعتداء على يد المتهمين، وحددت هويتهم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية قسم شرطة مجلس الوزراء ذوي الاحتياجات مديرية أمن الجيزة رجال المباحث ملابسات تداول مقطع فيديو ذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

«المسئولين هيتعذبوا معايا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى اليوم

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 غدًا الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

مجدلانى: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تمارس الخداع وتضليل الرأى العام

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية