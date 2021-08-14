السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمة بقتل طفلتها بالهرم: «عشان تبطل العادة السرية»

المتهمة
المتهمة

"والله ما كان قصدي أموتها أنا كنت بأدبها عشان عملت حاجات عيب وغلط العادة السرية غلط وحاولت بالضرب أخليها تبطلها".. بهذه الكلمات اعترفت المتهمة بقتل ابنتها في منطقة الهرم بتفاصيل جريمتها خلال مثولها أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الذي جدد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

اعترافات أم ضربت بنتها علقة موت بسبب العادة السرية

 

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لجريمتها في حضور النيابة العامة وقالت المتهمة، أثناء تمثيل الجريمة انها تعدت بالضرب على ابنتها لتأديبها وعقابا لها على القيام بأفعال خاطئة مرددة: “كانت بتعمل حاجات غلط ولما نبهت عليها كتير مكنتش بتسمع الكلام وظبطتها أكتر من مرة بتمارس ”العادة السرية". 

وأضافت المتهمة أنها ضربت طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات لتنهيها عن فعلتها، واعتدت عليها بالضرب بيديها ومرات كثيرة بعصا خشبية وبالخرطوم وبـ«العض» في مناطق متفرقة حتى فقدت الوعي، وعندما ذهبت بها إلى المستشفى توفيت خلال إسعافها.

وتابعت المتهمة أن الطبيب بعد توقيع الكشف عليها أخبرها أن حالة الطفلة سيئة وتم إسعافها داخل غرفة الرعاية المركزة، لكنها توفيت بعد قرابة ساعتين من وصولها إلى المستشفى ثم أبلغ الطبيب نقطة الشرطة بالمستشفى والتي أبلغت قسم شرطة الهرم بالواقعة، وأُلقي القبض على الأم، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل جريمتها بزعم أنها كانت تؤدب الطفلة.

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تفاصيل تعذيب طفلة 8 سنوات حتى الموت على يد والدتها بمنطقة الهرم.

تلقى قسم شرطة الهرم، إخطارا من مستشفى الهرم أفاد باستقبال طفلة جثة هامدة وبسؤال والدتها قررت أنها سقطت على الأرض أثناء اللهو ولقيت مصرعها.

شرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن أطباء المستشفى شكوا في أقوال الأم وتضارب كلامها، وأخطروا الشرطة بوجود شبهة جنائية.

وبمواجهة الأم أقرت بارتكابها الجريمة قائلة "أنا كنت بعاقبها على قيامها بممارسة العادة السرية واعتيادها عليها".

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الطفلة تعرضت لوصلة تعذيب في أنحاء جسدها ووفق أقوال الأم فإنها اكتشفت قيام ابنتها بممارسة العادة السرية كثيرا مما نتج عنه فقدان عذريتها.

كما أكدت التحريات أن الأم كانت تحاول تأديب ابنتها لكنها فقدت الوعي من الضرب فقامت بنقلها لمستشفى الهرم إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

المتهمة بقتل ابنتها الهرم جنوب الجيزة تأديبها الجيزة العادة السرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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اعترافات المتهمة بقتل طفلتها بالهرم: «عشان تبطل العادة السرية»

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