محافظ المنوفية يتفقد الدفعة السادسة لمشروع صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة ...صور

شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وصول الدفعة السادسة لمشروع صكوك الأضاحي أمام مقر الديوان العام للبدء في توزيعها على الفئات المستحقة والأكثر إحتياجًا بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية ودورها المجتمعي لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف.



محافظ المنوفيه يتابع توزيع صكوك اللضاحي

حيث تفقد محافظ المنوفية سيارة صكوك لحوم الأضاحي "الدفعة السادسة" والتى تحتوى على 4 طن من اللحوم المجمدة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارات الأوقاف بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لكشوف الإستحقاق، مشيرًا إلى أن مشروع صكوك الأضاحى يعد مشروعًا قوميًا ووطنيًا يساهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الإجتماعى.

هذا وقد أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية إلى أن إجمالى ما تم استلامه من مشروع صكوك الأضاحي منذ البدء في عملية التوزيع وحتى الآن بلغ 22 طن لحوم، مشيرًا إلى أن المشروع تشرف عليه وزارة الأوقاف في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة ويعد من أهم المشروعات التى تتبناها الوزارة ضمن مشروعات البر لوصول الدعم لمستحقيه بما يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

محافظ المنوفيه يتابع توزيع صكوك اللضاحي

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر لوزير الأوقاف، مثمنًا الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف واستمرارها في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، فضلًا عن دورها المجتمعي والتنويري والذى يعد منارة للفكر والوطنية وتربية النشء والتثقيف وترسيخ مبدأ الخدمة المجتمعية.

محافظ المنوفيه يتابع توزيع صكوك اللضاحي

كما أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتشديد على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.