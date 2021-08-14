السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الدفعة السادسة لمشروع صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة ...صور

محافظ المنوفية يتفقد الدفعة السادسة لمشروع صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر

محافظ المنوفيه يتابع
محافظ المنوفيه يتابع توزيع صكوك اللضاحي

شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وصول الدفعة السادسة لمشروع صكوك الأضاحي أمام مقر الديوان العام للبدء في توزيعها على الفئات المستحقة والأكثر إحتياجًا بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية ودورها المجتمعي لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف.
 

IMG-20210814-WA0016
محافظ المنوفيه يتابع توزيع صكوك اللضاحي

حيث تفقد محافظ المنوفية سيارة صكوك لحوم الأضاحي "الدفعة السادسة" والتى تحتوى على 4 طن من اللحوم المجمدة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارات الأوقاف بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لكشوف الإستحقاق، مشيرًا إلى  أن مشروع صكوك الأضاحى يعد مشروعًا قوميًا ووطنيًا يساهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الإجتماعى.

هذا وقد أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية إلى أن إجمالى ما تم استلامه من مشروع صكوك الأضاحي منذ البدء في عملية التوزيع وحتى الآن بلغ 22 طن لحوم، مشيرًا إلى أن المشروع تشرف عليه وزارة الأوقاف في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة ويعد من أهم المشروعات التى تتبناها الوزارة ضمن مشروعات البر لوصول الدعم لمستحقيه بما يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

IMG-20210814-WA0013
محافظ المنوفيه يتابع توزيع صكوك اللضاحي

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر لوزير الأوقاف، مثمنًا الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف واستمرارها في  تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، فضلًا عن دورها المجتمعي والتنويري والذى يعد منارة للفكر والوطنية وتربية النشء والتثقيف وترسيخ مبدأ الخدمة المجتمعية.

IMG-20210814-WA0014
محافظ المنوفيه يتابع توزيع صكوك اللضاحي

كما أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتشديد على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

IMG-20210814-WA0012
محافظ المنوفيه يتابع توزيع صكوك اللضاحي
المنوفية صور وزارة الأوقاف محافظة صكوك الأضاحي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون الأسر الأولى بالرعاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«المسئولين هيتعذبوا معايا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى اليوم

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

السيسى: أمانة المسؤولية تقتضى التصدى للمشكلات وعدم ترحيلها للأجيال القادمة

اعترافات المتهمة بقتل طفلتها بالهرم: «عشان تبطل العادة السرية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

مجدلانى: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تمارس الخداع وتضليل الرأى العام

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية